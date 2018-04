Singen Singen baut Basisstation für neue Mitbürger auf

Die Stadt will bei der Einrichtung eines Integrationszentums nichts dem Zufall überlassen.

In Singen gibt es in Sachen Integration eine rund 100-jährige Erfahrungen, von jeher hat die Stadt Migranten angelockt. Darauf wies Sozialausschuss-Mitglied Rolf Reifenschweiler bei der Diskussion um ein Integrationszentrums im Alten Zollhaus in der Hegaustraße hin – doch erst die Entwicklungen der vergangenen Jahre führen jetzt zur Einrichtung eines solchen Zentrums, wovon sich die Stadt einige Synergieeffekte verspricht. Wie gestern berichtet, werden im Alten Zollhaus unter anderem Projektgruppen von Wohlfahrtsverbänden, der Helferkreis Asyl und das städtische Referat Integration einziehen.

Beim Umbau des Hauses geht es allerdings längst nicht nur um Räume. Zugleich wird ein Integrationskonzept erarbeitet, bei dem man auf die Erfahrungen des Instituts für Interkulturelle Management- und Politikberatung (IMAP) zurückgreift. Das Konzept umfasst die zehn Handlungsfelder Sprache, Arbeit, Bildung, Wohnen, Gesundheit, Ehrenamt, Vereine, Öffentlichkeitsarbeit, Sicherheit und interkulturelle Öffnung. "Wichtig wäre es, auch die Menschen mit einbeziehen, die sich bisher der Integration verschließen", sagte SPD-Stadtrat Hans-Peter Storz.

Der Stadt Singen sind laut Bürgermeisterin Ute Seifried 5,5 Stellen für das Integrationsmanagement zugeteilt worden, von denen 3,5 bereits bei der Caritas angesiedelt sind. Im Alten Zollhaus sind drei Büros für Integrationsmanager vorgesehen. Stefan Schlagowsky-Molkenthin ist seit Oktober 2014 Integrationsbeauftragter der Stadt Singen. Die Stelle war zunächst auf drei Jahre befristet und wurde durch Fördergelder vom Land bezuschusst, zum Oktober 2017 wurde sie um ein Jahr verlängert. Insgesamt bewilligte das Landesministerium für Integration 95 000 Euro für die ersten drei Jahre und 22 500 Euro für das Verlängerungsjahr. Seit August 2015 arbeitet ferner Shirin Burkart als Flüchtlingsbeauftragte bei der Stadt. Ihre Stelle wird für den Zeitraum vom 1. Januar 2016 bis 31. Dezember 2018 ebenfalls vom Land gefördert (105 000 Euro). Diese Stelle ist inzwischen ebenfalls unbefristet.