vor 2 Stunden Albert Bittlingmaier Singen Singen: Motorradfahrer (20) stirbt auf dem Weg zur Schule

Ein dramatischer Unfall ereignete sich am Mittwochmorgen auf der Landesstraße 193, zwischen dem Singener Stadtteil Friedingen und Volkertshausen. Ein 20-jähriger Motorradfahrer, der auf der L 193 von einem Auto erfasst wurde, das von der Kreisstraße aus Richtung Steißlingen nach Beuren an der Aach einbiegen wollte, kam auf dem Weg in eine Singener Schule zu Tode.