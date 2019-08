Er hat den besten Platz. Auf seinem Schlagzeugpodest thront Mikkey Dee hoch über seinen Bandkollegen. Von hier aus hat der Mann mit der weiß-blonden Mähne optimale Sicht auf die 6000 Rockfans auf dem Herrenacker. An diesem Dienstagabend liegt Schaffhausen dem Schlagzeuger zu Füßen. Nicht nur aufgrund seiner erhöhten Sitzposition.

Deutlich wird das, als die anderen vier Scorpions dem 55-Jährigen die Bühne überlassen. Vor der gigantischen Videoleinwand – wo vorhin die Schweizer Hardrocker von Crystal Ball, nach ihnen die schwedische Gruppe Europe und bis eben Deutschlands erfolgreichste Rockband aller Zeiten die Stars-in-Town-Zuschauer beschallt haben – sitzt Mikkey Dee jetzt ganz alleine. Kurz nimmt er das Publikum in den Blick, dann haut er drauf los, als wäre es das letzte Mal, dass er die Schlagzeugknüppel schwingen darf.

Keine Lust auf Toilettenpause

Päng! Päng! Salvenartig lässt Dee seine Bassdrums erbeben. Fast schon manisch, wie er gleichzeitig über die Trommeln wirbelt und die Becken bearbeitet. Wirklich einzigartig an diesem Solo ist aber nicht die Geschwindigkeit des Drummers. Nein, das Besondere ist: Alle schauen zu. Wo das Schlagzeugsolo bei den meisten Rockshows als Signal verstanden wird, in Richtung Getränkestand oder Toilette zu verschwinden, will in Schaffhausen keiner auch nur einen Schlag verpassen. Mit zu viel Wucht drischt sich dieser Berserker in Ekstase. Nur um zwischendurch lässig die Haare zurückzuwerfen und den Fans ein spitzbübisches Grinsen zuzuwerfen.

Mikkey Dee hat gut lachen. Bereits ein Jahr nach der Auflösung seiner früheren Band Motörhead hat der in Schweden geborene Schlagzeuger mit den Scorpions bei einer weiteren rockgeschichtsträchtigen Gruppe angeheuert. Und knappe drei Jahre später wird er an diesem Sommerabend, in diesen vielleicht drei beeindruckenden Minuten, zum Stachel des Skorpions. Aber nicht falsch verstehen: Die danach auf die Bühne zurückkehrenden Bandkollegen stehen Mikkey Dee in nichts nach.

Am Anfang ihrer Karriere träumen Klaus Meine (links) und Rudolf Schenker davon, eines Tages in der Schweiz aufzutreten. Geschafft: In Schaffhausen spielen sie vor 6000 Fans. | Bild: Patrick Casutt

Rudolf Schenker zum Beispiel. Der Gitarrist sieht heute ganz und gar nicht so aus, wie man sich einen in Hildesheim aufgewachsenen, 70 Jahre alten Rudolf vorstellen könnte. Keine Brille, keine Jacke in beige und schon gar kein bis zum Hals zugeknöpftes Hemd. Stattdessen trägt Schenker blond gefärbte Haare, Cowboystiefel, Sonnenbrille, Flickenhose und ein glitzerndes Achselshirt, das seine muskulösen Arme zur Geltung bringt. Rock N Roll!

In klassischer Rockbesetzung

Nicht nur der Mitbegründer des Scorpions lässt die Finger übers Griffbrett flitzen. Matthias Jabs überzeugt mit melodischen Soli. Und das mit 52 Jahren jüngste Bandmitglied, Pawel Maçiwoda, scheint den Bühnennebel geradezu lustvoll einzuatmen, während er kniend die Basseiten knetet. Streicher- und Bläserklänge, die in Wirklichkeit vom Synthesizer kommen – wie bei dem vorhergehenden Europe-Auftritt – haben die Scorpions nicht nötig. Sie rocken auch so.

Zum zehnten Mal bereits findet das Stars-in-Town-Festival in Schaffhausen statt. Auch in diesem Jahr präsentiert sich die Altstadt den Zuschauern als bildgewaltige Kulisse. | Bild: Julius Hatt

Mitentscheidend dafür ist natürlich der Kopf der Band, Sänger Klaus Meine. Zu Beginn des Konzerts macht man sich noch Sorgen, ob der kleine Mann über die Kraft früherer Tage verfügt. Gerade in tiefen Lagen, etwa bei dem Reggae-artigen „Is There Anybody There“, scheint es seine Stimme nicht mehr so recht durch die Soundwand seiner Bandkollegen hindurch zu schaffen.

Klaus Meine findet seine Stimme wieder

Aber als einige Minuten später die Akustikgitarren ausgepackt werden, hat Meine seine Stimme wieder gefunden. Balladen, wie „Send me an Angel“ singt er kraftvoll wie eh und jeh. Und spätestens als der „Wind of Change“ über den Herrenacker weht, fragt man sich, wie man überhaupt an ihm zweifeln konnte. Das Schöne: Trotz ihrer weltweit erfolgreichen Karriere, die schon in den Sechzigern begann, ist die Band bescheiden geblieben. Begeisterung beim Schweizer Publikum, als Meine erzählt, wie Schenker damals, in den Anfangsjahren der Band, davon träumte, dass die Band irgendwann einmal südlich von Süddeutschland auftreten könnte.

Aber es bleibt nicht viel Zeit für Nostalgie. Auf die Kracher „Big City Nights“ und „Blackout“ folgt die Hymne der von der Liebe enttäuschten: „Still Loving You“. Und als die fünf Männer schließlich zum peitschenden Riff von „Rock You Like a Hurricane“ über die Bühne toben, kann man sich doch die Frage stellen, ob Mikkey Dee heute Abend wirklich den besten Platz hatte. Denn auch von unten aus betrachtet sieht diese Show verdammt gut aus.