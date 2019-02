Singen – Diese Frau sprüht einfach nur so von Energie. Das spürt man sofort, kaum hat sie angefangen zu sprechen. Mit Optimismus und einer unbändigen Lebensfreude zog Verena Bentele die Zuhörer im Bürgersaal in ihren Bann. Der Hospizverein, die Klinikseelsorge und der Arbeitskreis klinische Ethik hatte die erfolgreiche Wintersportlerin und heutige Präsidentin des VdK Sozialverbands eingeladen.

Wie man als Blinde Afrikas höchsten Berg bezwingt

Das erste Bild ihrer Präsentation zeigt zwei Frauen mit orangefarbenen Pudelmützen auf dem Weg zu einem Berggipfel. "Mit Vertrauen gemeinsam stark sein" steht unter dem Foto und es ist das Motto des Vortrags von Verena Bentele. Wir erfahren später, dass sie 2013 den Kilimandscharo, mit 5895 Meter der höchste Berg Afrikas, bestieg und dann mal eben noch – als erster blinder Mensch – den Mont Meru (4562 Meter), einen Vulkangipfel in der Nähe, erklommen hat. Doch das geht alles nur im Team. Genau wie ihre sportlichen Erfolge Teamarbeit waren.

Radfahren können auch Blinde lernen

Vertrauen ist für Verena Bentele ein wichtiges Thema, auch, wenn es darum geht, Dinge anzunehmen, Dinge, die nicht geplant sind. So wie die Tatsache, dass sie aufgrund eines genetischen Defekts von Geburt an blind ist, nur hell und dunkel unterscheiden kann (übrigens ist auch ihr ältester Bruder, Jahrgang 1979, von Geburt an blind). „Meine Eltern hatten ja kein Rückgaberecht und waren sehr mutig, uns auf unserem Weg zu begleiten", erzählt sie salopp. „Wir durften alles machen wie andere Kinder auch". Dazu gehörte auch Radfahren, trotz für sie nicht sichtbaren Hindernisse. „Wir mussten lernen, zu hören, ob da eine Wand kam oder eine unüberwindbare Steigung“, erzählt sie. Ohne Schrammen ging das natürlich nicht vonstatten.

Auf dem Tandem den Radmarathon bewältigt

Mit einem Tandem und ihrem sehenden Bruder oder Freunden wurde manches einfacher. Auf dem Tandem ist sie heute noch viel unterwegs und meistert sportliche Herausforderungen, wie den 540 Kilometer langen Radmarathon von Trondheim nach Oslo an einem Stück. Unter 22 Stunden wollte sie es schaffen, doch eine doppelte Reifenpanne am Tandem machte dieses Ziel zunichte. 22 Stunden und 23 Minuten wurden es – man darf wohl davon ausgehen, dass Verena Bentele es noch einmal versucht. Weil es toll sei, sein Ziel zu erreichen, so lautet ihre Devise zum Thema Herausforderungen.

Warum es wichtig ist, sich helfen zu lassen

Kommunikation ist bei sportlichen Herausforderungen entscheidend, aber nicht nur dabei. Natürlich sei sie auch im Alltag auf Hilfe angewiesen. Sie habe gelernt, Menschen anzusprechen und Hilfe anzunehmen, auch wenn dies nicht immer leicht sei. Sie hätte nicht jeden Beruf erlernen können, Grafikdesigner oder Chirurg seien wohl nichts für sie – sagt sie lächelnd. Seit ihrem Rücktritt vom Leistungssport im Jahre 2011 ist sie politisch aktiv. „Ich habe sehr viel Spaß an der Arbeit für den VdK Sozialverband. Wir kümmern uns um wichtige Dinge und unsere Mitarbeiter brennen für ihre Ideen“.

Autonom fahrende Räder und Autos als Perspektive

Über welchen Sieg sie sich am meisten gefreut habe, wollte Klinikseelsorger Christoph Labuhn wissen. „Die Goldmedaillen in Vancouver 2010, das war nach einer Krise wegen eines Skiunfalls im Jahr 2009“, erinnert sie sich. Ansonsten sei sie jedes Mal glücklich, wenn sie sich aufrafft, wenn es nur darum geht, aufs Laufband zu steigen, weil ein Begleitläufer nicht verfügbar ist. Besonders freue sie sich auf autonom fahrende Fahrräder und Autos. Das Singener Klezmer Trio, bestehend aus den Ärzten Veit Busam (Cello), Lena Biehl (Akkordeon) und Alexander Weiß (Klarinette) umrahmte die Veranstaltung.