Singen Sichtweisen eines Einwanderers: Der Comedian Abdelkarim in der Gems

Sichtweisen eines Einwanderers: Der Comedian Abdelkarim in der Gems

Der Bielefelder Comedian Abdelkarim überzeugt sein Publikum. Mafiabosse, Reichsbürger, Muslime, die Polizei und die Deutschen – sie alle werden zur Zielscheibe des bissigen, zuweilen schwarzen Humors des Migranten mit marokkanischen Wurzeln

Singen (ab) Die Karten im Singener Kulturzentrum Gems waren vergangenen Freitag restlos ausverkauft: Der freundliche Marokkaner von nebenan, Abdelkarim, hat Singen bestens unterhalten. Viel schwarzer Humor ist dabei Bestandteil seines Comedyprogramms. Sein Themengebiet ist weit und reicht von Religion über Politik bis zu Gesellschaftskritik. Herhalten für Witze mussten unter anderem Mafia-Bosse, deren Methoden er mit denen der Kanzlerin verglich, da sie ihre politischen Gegner verschwinden lasse, Jugendliche, die man aufgrund ihrer absurden Sprache nur noch komisch finden könne. Aber auch Reichsbürger, Türken, Muslime, Christen, die Polizei, die deutsche Mentalität.

"Das Problem der Kölner Silvesternacht kann man leicht lösen: Die größte Angst eines Marokkaners ist es, von einem Schwulen angetanzt zu werden", scherzt Abdelkarim. Dabei verschonte Abdelkarim auch das Singener Publikum nicht. Über einen Gast im Publikum, der Informatiker ist, mokiert er sich: in diesem Beruf sehe er wohl nicht oft Menschen. Auch auf Singen als Stadt ging Abdelkarim ein, so habe man ihm gesagt, er solle noch das Conti ansehen, woraufhin er sich fragte, was es da zu sehen gebe.

Abdelkarim unterhielt mit autobiografischen Anekdoten über sich, Familie und Freunde und darüber, wie es in Deutschland ist, als Migrant aufzuwachsen und wahrgenommen zu werden. "Ich bin das Überraschungsei, das keiner haben möchte: Marokkaner, Moslem und Nordafrikaner. Drei böse Überraschungen auf einmal."

Geboren ist der Sohn marokkanischer Einwanderer in Bielefeld. Abdelkarim ist Stammgast im deutschen Fernsehen mit Auftritten etwa bei der „Heuteshow“, „Die Anstalt“, „TV total“ und seiner Reihe „StandUpMigranten“. Sein erstes Solo-Liveprogramm „Zwischen Ghetto und Germanen“ war vielerorts ausverkauft.