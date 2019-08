Die Heimat ehren und schätzen – unter diesem Motto steht am kommenden Wochenende das große Sichelhenkefest im Singener Stadtteil Bohlingen. Zum 61. Mal feiert das idyllische Aachtadorf sein Heimatfest und hat große Vorbereitungen getroffen. Die Festbesucher dürfen sich auf ein abwechslungsreiches Programm mit viel Musik, bäuerlichen Traditionen und historischen Aktivitäten freuen.

Traditionen

Die Bohlinger Sichelhenke darf zu Recht als eines der größten und bekanntesten Erntedankfeste im süddeutschen Raum bezeichnet werden. Das modern gehaltene Volksfest mit festen Traditionen und Bräuchen ist dem Zeitgeist gefolgt und bietet allen Generationen viel Abwechslung an. Alte Handwerksberufe aus dem einstigen bäuerlichen Leben in Bohlingen, Oldtimer aus der früheren Epoche werden ebenso gezeigt wie flotte Partymusik und frische Blasmusik. „Auf die Sichelhenke fiebert man das ganze Jahr, Freunde und Bekannte aus der Umgebung treffen und zusammen unbeschwert feiern ist einfach wunderschön“, freut sich Laura Tegel (19 Jahr) auf das Heimatfest.

Zum Auftakt wird es gleich traditionell, wenn die riesige Erntekrone als das Symbol der Sichelhenke durch das Dorf zum Festzelt getragen wird. Eine echte Erntekönigin, Stefanie König, wird das Fest eröffnen, dann wird unter dem Mitsingen der Besucher beim Badnerlied die Erntekrone ans Zeltdach aufgezogen. Das ist der offizielle Startschuss für das viertägige Heimatfest, die Kapelle „Herz Ass“ wird im Anschluss für die musikalische Feststimmung sorgen.

„Das Bohlinger Heimatfest erinnert in vielerlei Hinsicht an das ehemalige bäuerliche Leben im alten Dorf, so soll der Innenausbau des Festzeltes, mit uriger Kaffee- und Moststube einer großen Bauernstube ähnlich sein“, sagt Stefan Dunaiski, Vorsitzender des gastgebenden Sportvereins. Ein künstlerisches Bühnenbild, Blumenschmuck und riesige Fotos der Ernte unterstreichen die besondere Atmosphäre der Sichelhenke. Viele ehrenamtlich engagierte Helfer des Sportvereins und aus dem ganzen Singener Ortsteil haben große Vorbereitungen für ein Gelingen der Sichelhenke getroffen.

Trachten und Musik

Das Heimatfest lockt jedes Jahr einige Tausend Besucher an, das Tragen von bäuerlichen Trachten und der modischen Vielfalt von Dirndl und Lederhosen ist bei vielen Festgästen zum Ausdruck der heimatlichen Verbundenheit geworden. Das sorgt stets für gute Laune und Festlichkeit, an musikalischer Unterhaltung im Festzelt wird einiges geboten sein. Die bekannten Festzeltkapellen „Freibier“ und „Hautnah“ sind Garanten für ein volles Festzelt, aber auch zünftige Blasmusik erfreut sich größter Beliebtheit, die regional bekannte Bauernkapelle Mindersdorf wird dazu am Sonntag um 17.30 Uhr im Festzelt aufspielen.

Bäuerliche Marktgasse

Eine weitere Attraktion ist am Sonntag, 25. August, die über 500 Meter lange Marktgasse entlang des Festzeltes, über die Aach bis zur Ledergasse. Hier gibt es an rund 30 liebevoll dekorierten Marktständen wahre Gaumenfreuden aus Großmutters Küche wie Apfelküchle, Bratkartoffeln und Räucherfisch. Außerdem sind historische Handwerker aus früheren Zeiten zu sehen vom Wangler, Küfer, Besen-, Bürsten- und Korbmacher über den Schmied bis zum Sattler. „Die Gäste dürfen gerne ihre Messer und Scheren mitbringen, der Scherenschleifer freut sich auf Arbeit“, sagt Marktleiter Sebastian Wurster.

Das 22. Oldtimertreffen am Festsamstag mit dem Stelldichein von über 100 historischen Fahrzeugen und Motorrädern, liebevoll von Siegmar Peter organisiert, ist ein weiterer Anziehungspunkt Der Erntedank-Gottesdienst im Festzelt wird in diesem Jahr durch einen Projektchor mit über 50 Stimmen und einer Musikkapelle umrahmt. Ein attraktiver Vergnügungspark und ein Kindernachmittag sorgen für ein abwechslungsreiches Festprogramm des Heimatfestes.

Programm

Freitag, 23. August:

19.30 Uhr Einmarsch der Ehrengäste ins Festzelt mit dem Musikverein Bohlingen und Eröffnung mit der Erntekönigin Stefanie König, Bieranstich durch Singens Oberbürgermeister Bernd Häusler; anschließend heißt es Feiern, Singen, Tanzen mit der Partyband „Herz Ass“, Eintritt frei.

¦

Samstag, 24 August:

Ab 10.30 Uhr Eintreffen der Teilnehmer für das 22. Oldtimertreffen mit über 100 historischen Fahrzeugen und Motorrädern; Bewirtung im Festzelt, 20 Uhr Stimmung, Show und Party mit der Festzeltband „Freibier“ Eintritt 10 Euro. (Karten im Vorverkauf gibt es im Internet unter www.sichelhenke.de)

¦

Sonntag, 25. August:

9.30 Uhr Festgottesdienst unter Mitgestaltung des Kirchenchor und Musikverein Bohlingen, anschl. Frühschoppen mit dem Musikverein Worblingen im Festzelt; Ab 11 Uhr ländliche Marktgasse mit historischen Handwerkerführungen und bäuerlichen Spezialitäten; 14 Uhr Unterhaltung im Festzelt mit den „Schlossbühl-Musikanten“, ab 17.30 Uhr Gute Laune für den Abend im Festzelt mit der bekannten „Bauernkapelle Mindersdorf“, Eintritt ist frei.

¦

Montag, 26. August:

14.30 Uhr Kindernachmittag, ermäßigte Fahrpreise am Vergnügungspark, und Seniorenkaffee ind der Kaffeestube im Festzelt. Ab 16 Uhr Handwerkerhock im Festzelt mit den Lustigen Hanoken; 19.30 Uhr der letzte Höhepunkt zum Abschluss mit der „Partyband Hautnah“, große Verlosung der Tombola, der Eintritt ist frei. (hir)

Infos im Internet unter http://www.sichelhenke.de