von SK

Ein 72-jähriger Mann erhielt vor wenigen Wochen laut Polizei eine Gewinn-Benachrichtigung von einer angeblichen Lotto-Gesellschaft über 49 500 Euro. Die Annahme des Gewinns bestätigte er mit einem beigefügten Schreiben. Kurze Zeit später erfolgte ein Anruf von einem angeblichen Herrn Klein, der dem Senior mitteilte, dass er den Gewinn, der zwischenzeitlich durch einen versehentlichen Zahlendreher auf 94 500 Euro korrigiert worden war, persönlich mit einem Koffer vorbeibringen würde. Weiter gab Herr Klein an, dass für den Transport der großen Summe eine Versicherung in Höhe von 4300 Euro bezahlt werden müsste, er könne diese jedoch für 3200 Euro anbieten. Die Geldübergabe wurde auf Freitag letzter Woche vereinbart. Nach einem weiteren Telefonanruf von Herrn Klein, der nach Bezahlung der Versicherung eine Übergabe des Geldes innerhalb drei Stunden zusicherte, bezahlte der 72-Jährige 3150 Euro, in einem Geschäft, trotz Warnung des Geschäftsführers, mittels eines Online-Geldtransfers. Ein Herr Klein mit dem Lottogewinn erschien jedoch nicht und der Senior brachte den Sachverhalt bei der Polizei zur Anzeige.