Singen vor 3 Stunden

Seit der Nacht ist klar: Einzelhandel im Hegau muss wegen Corona schließen

Am Dienstag noch haben sich die Händler für wenn überhaupt reduzierte Öffnungszeiten ausgesprochen, doch am Mittwoch ist klar: Nach einer Landesverordnung müssen all jene Geschäfte komplett schließen, die nicht unabdingbar sind. Ausgenommen sind zum Beispiel Lebensmittelmärkte und Drogerien.