Singen Sechs Personen in Schlägerei vor Singener Diskothek verwickelt

Der Sicherheitsdienst einer Singener Diskothek musste eingreifen, um Streithähne zu trennen. Die Polizei ermittelt nun wegen Körperverletzung.

Am Samstag gegen 3.50 Uhr kam es vor einer Diskothek in Singen laut Polizei zu einer Schlägerei mit sechs beteiligten Personen. Ein Pärchen hatte die Diskothek verlassen und traf vor der Eingangstür auf eine Gruppe von 4 Männern. Aufgrund einer Nichtigkeit gerieten die Personen in Streit und es kam in der Folge zu einer wechselseitigen Körperverletzung. Hierbei wurden mehrere Personen leicht verletzt. Noch vor dem Eintreffen der Polizei konnte die Security die Parteien trennen. Die Personen waren alkoholisiert.