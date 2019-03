Früher war nichts besser und nichts einfacher. Wenn überhaupt, dann war es anders und vielleicht übersichtlicher. Als Wolfgang Dietrich 1979 den gut 40 Jahre zuvor gegründeten Metallbaubetrieb seines Vaters übernimmt, ist er 24 Jahre jung und bei allen Herausforderungen der Selbstständigkeit gilt es als ausgemacht, dass der Sohn die Firma übernimmt. Vor ein paar Jahren gab's für Wolfgang Dietrich ein Wiedersehen mit der Situation – allerdings mit vertauschter Rolle. Der 63-Jährige plante seinen Ruhestand, ein Nachfolger aber war mangels Interesse und Eignung im weiteren Familienkreis nicht in Sicht. Was tun?

Ein Verkauf erscheint als die nächstliegende Antwort, zumal das Unternehmen im Markt platziert und gut ausgelastet ist. Der Betrieb aber ist spezialisiert auf individuelle Gestaltungen von Wintergärten, Überdachungen, Türen oder Fenster, erarbeitet auch spezielle Lösungen für Gewerbe- und Industriegebäude, doch diese Kenntnisse und Fertigkeiten und schon gar nicht der Erfahrungsschatz lassen sich kaum mittels eines Verkaufs auf den neuen Besitzer übertragen.

Segen und Fluch der Nische

Über solchen Betrieben hängt der Segen gleichermaßen wie der Fluch. Die Spezialisierung ist Garant für eine vergleichsweise ungefährdete Nischen-Existenz, gerade weil aber keine Stangenware produziert wird, lässt sich das Unternehmen nicht ohne Weiteres verkaufen. Erschwerend kommt hinzu, dass solche mittelständischen Handwerksbetriebe ihre natürlichen geografischen Grenzen haben und eine Fusion mit einem ähnlich ausgerichteten Betrieb in größerer Entfernung von daher kaum Sinn macht.

"Ein Verkauf an einen Mitbewerber war für mich deshalb keine Option", sagt Wolfgang Dietrich. Für ihn handelt es sich im Übrigen nicht um ein singuläres Problem. Es gebe zig tausend Handwerksbetriebe, die sich in einer ähnlichen Situation befänden. Wolfgang Dietrich sah sich wie viele andere Unternehmer vor der schwierigen Frage, "entweder einfach weiterzumachen oder den Betrieb abzusperren".

Vom Mitarbeiter zum Chef

So wär's gekommen, wenn Wolfgang Dietrich nicht frühzeitig ein Auge für die Kompetenzen seiner Mitarbeiter gehabt hätte. Auf sich aufmerksam machte Yves Graf dabei erstmals als Praktikant vor 15 Jahren. Nur vier Wochen wollte er bleiben, aber dann verlängerte er erst einmal das Praktikum und kam nach einer Kaufmannsausbildung beim Singener Fachhändler Intersport zurück in die Aluminiumstraße. Es folgten eine Ausbildung zum Metallbauer sowie anschließende Tätigkeiten in der Fertigung und Montage, danach wechselte der 32-Jährige ins Büro.

Ideale Voraussetzungen also zum Wechsel in die Rolle des Geschäftsführers, doch ohne seinen Kompagnon Reto Hegnauer hätte sich Yves Graf den Sprung in die Selbstständigkeit nicht zugetraut. Auf den 37-Jährigen wurde Wolfgang Dietrich privat aufmerksam und es gab schon früher einmal den Versuch, den Mann für das Unternehmen Ziegler+Dietrich zu gewinnen – er scheiterte zunächst an den guten Verdienstmöglichkeiten in der Schweiz.

Auch Reto Hagnauer erlernte das Handwerk von der Pike auf, durch Weiterbildungen und Tätigkeiten in der Schweiz eignete er sich danach weitere Kompetenzen insbesondere im Fassadenbau an. Im gleichberechtigten Duo übernimmt der 36-Jährige die Führungsaufgaben im technischen Bereich, Yves Graf ist für den kaufmännischen Part zuständig. Die Rolle von Wolfgang Dietrich bei der Betriebsübergabe war die eines Obmanns. Er hat sie in Form eines Beratervertrags noch immer inne.

Was sich lehrbuchmäßig anhört, ist in der Praxis eine Mischung aus Interessensabwägung und schierer Notwendigkeit. Etwa als es um den Verkaufspreis für das Unternehmen ging. Bei den Verhandlungen zwischen Chef und Angestellten, die just durch diesen Deal sich am Ende genau in den entgegengesetzten Positionen wiederfanden, wäre man gern Mäuschen gewesen. Für das Trio fasst Wolfgang Dietrich das Ergebnis schmunzelnd wie folgt zusammen: "Ob ich mit dem Verkaufspreis für das Unternehmen zufrieden bin? Ich sag' mal so: Wer's verkauft, bekommt immer zu wenig. Und der, der es kauft, zahlt immer zu viel."

Viele administrative Hürden

Weniger sportlich dagegen lassen sich bei der Betriebsübergabe die Hürden der Bürokratie nehmen. Allein die Übernahme des Firmen-Namens war laut Yves Graf und Reto Hegnauer eine umständliche Kugelfuhr ebenso wie die administrativen Erfordernisse des Business-Planes für die Bank – ganz zu schweigen von der komplizierten Übernahme eines jungen Mannes in ein Arbeitsverhältnis, auf dessen sehr gute Leistungen der Betrieb nicht verzichten möchte, dem das Leben durch Flucht aber einen besonderen Status in Deutschland verleiht.

Positiver Ruck bei den Mitarbeitern

Solche Mühen wiegen schwer, die Aufgabe aber ist bedeutsamer. Beide Jungunternehmer schätzen an der Selbstständigkeit, dass sie selbst entscheiden können – oder wie sie es formulieren: "Wir arbeiten selbst und ständig." Als Motivation wirkt dabei der positive Ruck, der durch das gut 20-köpfige Team geht. "Ohne zeitige Nachfolgeregelung", sagt Wolfgang Dietrich, "sind die Mitarbeiter nicht zu halten."

