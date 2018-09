von Thomas Güntert

Rettungsorganisationen wie Polizei, Feuerwehr, rotes Kreuz und Katastrophenschutz präsentieren ihre Arbeit: Beim Bevölkerungsschutztag auf der Zeughauswiese in Schaffhausen am Samstag, 22. September, stellen schweizerische und deutsche Einsatzkräfte ihre Arbeit und ihre Organisationen vor.

Den ersten Bevölkerungsschutztag hat Matthias Bänziger vor zwei Jahren in Form einer Fachkonferenz ins Leben gerufen. Er ist Chef bei der Schaffhauser Polizei in der Abteilung Bevölkerungsschutz und Armee. Am Freitag, 21. September, gibt es nun die zweite Fachkonferenz, das Thema: "Großräumige Evakuierung".

Der 2. Kantonale Bevölkerungsschutztag in Schaffhausen soll ein Fest für die ganze Familie werden. Insbesondere für die kleinen Festbesucher gibt es dabei sicher einiges zu erfahren. Archivbild: Güntert

Dazu werden im Schaffhauser Park-Casino über 100 geladene Fachpersonen erwartet. Eingeladen wurden auch Experten aus den deutschen Landkreisen Konstanz, Waldshut und Schwarzwald-Baar.

Helfer zeigen bei Vorführungen ihre Kunst

Am zweiten Tag stellt sich der Bevölkerungsschutz auf der Zeughauswiese mit seinen Partnerorganisationen Polizei, Feuerwehr, Gesundheitswesen, Technische Betriebe und dem Zivilschutz von 9 bis 18 Uhr der Öffentlichkeit vor. Bänziger erklärt, dass die Ausstellung unter dem Motto Erdbeben steht, weil bei einem solchen Szenario alle Partner des Bevölkerungsschutzes beteiligt sind.

Matthias Bänziger, Abteilungsleiter bei der Schaffhauser Polizei für Bevölkerungsschutz und Armee, stellte den Kantonalen Bevölkerungsschutztag vor, den er vor zwei Jahren ins Leben gerufen hatte. Der Projektleiter Bruno Litschi hört gespannt zu. Bild: Güntert

Das Ziel der Veranstaltung ist die Sensibilisierung der Bevölkerung auf die Notfallplanung. Bei den Vorführungen sollen die Einsätze begreifbar gemacht und das Verständnis für die Rettungsdienste verbessert werden – denn das habe in letzter Zeit gelitten. Fortlaufend führen Organisationen wie die Rettungstruppe der Armee, Feuerwehr oder die First Responser Demonstrationen vor.

Schweizer loben Zusammenarbeit mit deutschen Kollegen

Projektleiter Bruno Litschi sagt, er sei froh, dass die Zusammenarbeit an der Grenze mit dem Zoll so gut funktioniere. "Wir sind zu 80 Prozent von Deutschland umgeben, da sind wir auf gegenseitige Absprache angewiesen." Beim Bevölerkungsschutztag gibt es eine Festwirtschaft, Kinderattraktionen und Musik, zudem wird Essen aus der Zivilschutzküche serviert. Der Eintritt ist frei.

