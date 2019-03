von SK

Zeugen sucht die Polizei zu einem Verkehrsunfall, der sich am Donnerstag, 7. März, gegen 18 Uhr an der Kreuzung Bahnhofstraße/Romeiastraße ereignet hat. Wie die Polizei berichtet, fuhr ein 53 Jahre alter Skoda-Fahrer auf der Bahnhofstraße in Richtung Aluminiumstraße, während eine 54 Jahre alte Fiat-Fahrerin von der Romeiastraße kommend die Kreuzung in Richtung Güterstraße überqueren wollte. Im Kreuzungsbereich kollidierten die Fahrzeuge. Dabei entstand ein Gesamtschaden von rund 6000 Euro.

Beide Unfallbeteiligten gaben laut Polizei während ihrer Vernehmung an, bei Grünlicht in den Kreuzungsbereich eingefahren zu sein. Zur Klärung des Unfallhergangs bittet die Polizei deshalb Personen, die den Unfall beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, sich beim Polizeirevier Singen, Telefon (07731) 888-0, zu melden.