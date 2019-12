Das Weihnachtskonzert des Hegau-Gymnasiums am vergangenen Mittwoch war auch in diesem Jahr wieder ein Erfolg: Die drei tragenden musikalischen Säulen, das Vororchester, dirigiert von Fabian Stoffler, das Orchester, geleitet von Gabriele Haunz, sowie der Chor unter Matthias Wodsak, stellten mit einer Vielzahl von Musikstücken ihr Können unter Beweis. Dies schrieben Paulina Glöckler und Lukas Fritschy von der Hegau-Bodensee-Seminar-AG „Sprechen und Schreiben über Musik“ in einer Pressemitteilung.

Dank an Kirchengemeinde und Eltern

Direktorin Kerstin Schuldt dankte bei der Begrüßung der Pfarrgemeinde Liebfrauen, die traditionell ihren Kirchenraum für Proben und Konzert zur Verfügung stellt und lobte auch das Engagement der Eltern. Von barocken Werken wie dem fulminanten „Marche de triomphe“ von Mark-Antoine Charpentier über traditionelle Weihnachtslieder bis hin zu modernen Kompositionen von Stopford und Leavitt war eine große Bandbreite an Stücken vertreten.

Viel Raum, ihr Können unter Beweis zu stellen und die Zuhörer zu begeistern, erhielten dabei auch zahlreiche Solisten bzw. Chor- und Orchestermentoren. Besonders abwechslungsreich gestaltete sich Bachs „Ich steh an deiner Krippe hier“ in einem Arrangement von Gabriele Haunz, bei dem sich Strophengesang des Publikums mit verschiedenen hervortretenden Instrumentengruppen abwechselte.

Chor und Orchester laden zum Mitsingen

Stimmungsvoll und mit viel Freude gestalteten die Musiker des Vororchesters drei Stücke. Mit schönen Klangfarben trug der Chor einfühlsam englischsprachige Stücke vor, deren Texte Anlass zum Nachdenken boten, wie beispielsweise „War is Over“ von John Lennon/Yoko Ono. Lukas Fritschy übernahm die Begleitung des Chores auf dem Klavier und spielte solo zwei Werke von Bach auf der Orgel.

Zum Abschluss luden Orchester und Chor nach dem Kyrie sowie dem Gloria aus der irischen „Mass of the Celtic Saints“ mit dem gemeinsamen Lied „Freu dich, Erd und Sternenzelt“ zum Mitsingen ein. Die Mitwirkenden erhielten von den Zuhörern begeisterten Applaus. Am Ausgang wurden anschließend Spenden zugunsten der Vesperkirche Singen gesammelt.