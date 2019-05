von SK

Welcher Schüler zwischen Vorarlberg und dem Schwarzwald kann die kniffligsten Mathematik-Rätsel lösen und hat damit gute Voraussetzungen für ein Mathematikstudium? Diesen Fragen wollten 14 Schülerinnen und Schüler der zwölften und 13ten Klasse der Robert-Gerwig-Schule Singen nachgehen. Zusammen mit insgesamt 250 Teilnehmern besuchten sie dazu den Tag der Mathematik an der Universität Konstanz.

Der Test verdeutlichte auf jeden Fall das echte Interesse an der Mathematik. Wie sonst sollte man Schüler an einem Samstag von 9 bis 16 Uhr dazu motivieren, freiwillig eine Schnuppervorlesung der Uni zu besuchen und nebenbei noch an diversen Mathematik-Wettbewerben teilzunehmen? Die Jugendlichen staunten dann nicht schlecht, als ihnen während der Topologie-Vorlesung die Gemeinsamkeiten von Tassenhenkeln und Donuts aufgezeigt wurden. Ihren ganz eigenen Reiz hatten für die Teilnehmer auch die Einzel-, Gruppen- und Speed-Wettbewerbe.

Unterschied von Schule und Uni

Die begleitenden Lehrkräfte profitierten ebenfalls von dem Tag. Während sich die Schüler den Wettbewerben stellten, trafen sich die Lehrer zu einem Austausch. Diskutiert wurde die Frage, wie man Schüler besser auf ein Mathematik-Studium vorbereiten kann. Das erscheint mehr als angebracht, denn es existieren grundlegende Unterschiede zwischen Unterrichtsgeschehen an den Schulen und dem Fokus einer Universität. Letztere konzentriert sich weniger auf konkrete Berechnungen als auf Beweisführung und logische Herleitungen. Die dafür nötige Denkweise muss man sich erst aneignen.

Unabhängig von den Ergebnissen der Wettbewerbe dürfte sich für die neugierigen Jugendlichen die Mühe gelohnt haben. Sie erhielten nicht nur einen Eindruck von der Universität, sondern auch vom Mathematikstudium, und können sich nun in aller Ruhe überlegen, was sie nach ihrem Abitur machen wollen.