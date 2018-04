Singen Schöner shoppen beim verkaufsoffenen Sonntag in Singen

Wenn die Singener Geschäfte ab 13 Uhr zum verkaufsoffenen Sonntag einladen, werden Unterhaltungsangebote für die ganze Familie geboten. Außerdem lockt Singen Classics mit Oldtimern.

Eigentlich ist der Sonntag ja heilig. Da ruht die Arbeit und die Geschäfte bleiben geschlossen. In Singen gibt es jedoch zwei Ausnahmen im Jahr: Im Frühjahr zu Singen Classics oder der Leistungsschau im jährlichen Wechsel und im Herbst zum Martinimarkt öffnen die Händler auch sonntags ihre Läden. Doch es geht nicht alleine ums Einkaufen, sondern auch um eine ganz besondere Atmosphäre, die den Besuchern möglichst lange im Gedächtnis bleiben soll. So auch am kommenden Sonntag, dem 8. April, wenn sich zu den schön geschmückten Geschäften mit vielen besonderen Angeboten in der Innenstadt auch noch eine Oldtimerschau in den Fußgängerzonen aufgebaut wird. Damit werden viele Interessen innerhalb der Familien erfüllt. Autofreunden dürfte das Herz höher schlagen bei der Präsentation exquisiter Oldtimer. Es ist Zeit für Singen Classics.

Gezeigt werden bei Singen Classics historische Autos und Motorräder bis zum Baujahr 1988. Die Schau findet bereits zum neuten Mal in der Singener Innenstadt statt. Die Besitzer der historischen Fahrzeuge werden in der Fußgängerzone als Gesprächspartner für die interessierten Besucher zur Verfügung stehen. Über 130 Oldtimer Freunde haben sich mit ihren Liebhaberstücken angemeldet. Peter Willhardt, Oldtimerexperte und Niederlassungsleiter von Bauhaus in Singen, sowie Dirk Oehle, Vorsitzender der iG Singen Süd, werden die Schau moderieren. "Wir werden den Typ, das Modell, das Baujahr und die Besonderheiten der einzelnen Fahrzeuge vorstellen", erklärt Peter Willhardt. "Dabei lassen wir auch die Besitzer zu Wort kommen."

Was Oldtimerfreunde bei Singen Classics wissen müssen Der Start Ab 9 Uhr treffen sich Oldtimer-Freunde und Teilnehmer auf dem Bauhaus-Parkplatz im Singener Süden zu einem Frühstück. Die IG Singen Süd lädt ein; Peter Willhardt begrüßt die Oldtimerfahrer. Von dort aus geht es ab 11 Uhr in einem Konvoi in die Innenstadt. Ab 12 Uhr werden die Liebhaberstücke platziert. Organisiert wird das Oldtimertreffen von den "Freunden historischer Motorfahrzeuge Hegau-Bodensee".

Die Oldtimer Die Oldtimer werden wie folgt vorgestellt: 12.45 bis 13.15 Uhr Heinrich-Weber-Platz; 13.30 bis 14 Uhr August-Ruf-Straße beim Café Mocca; 14.15 bis 14.45 Uhr Scheffelstraße vor der Metzgerei Hertrich.

Beispiele für Raritäten Adler Trumpf Junior-Sports (1935), Kleinschnittger F125 (1953), Auto Union 1000S Coupé de Luxe (1963), Opel Diplomat B (1971), BMW R60/2 (1960), Borgward P00 (1961), VW Puma GTE 1600 (1978), Renault Frégate Domaine (1956) oder ein Skoda 120 L (1989).

Parken Alle Singener Parkhäuser sind am Sonntag geöffnet und garantieren sicheres und zentrales Parken. Über 2500 Gratis-Parkplätze stehen im Stadtgebiet zur Verfügung, davon knapp 1000 auf der "Off-Wiese". Die Veranstalter empfehlen die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel wie Bus oder Seehas. Weitere Infos unter: www.singen.de

Feuerwehr im Einsatz

Für Singen Classics ist nicht nur die ganze Stadt auf den Beinen, sondern auch die Singener Feuerwehr. Und das gleich vierfach: Sie versorgen die Besucher und Oldtimerfreunde mit einem leckeren Frühstück, führen den Corso mit eigenen Oldtimern vom Süden in die Innenstadt und präsentieren sich in der August-Ruf-Straße vor Karstadt. Außerdem zeigen die Mitglieder dort auch das neue Tanklöschfahrzeug 4000.

Wem das Frühstück nicht gereicht hat, der kann sich noch bei "Bonanza-events" stärken, die ihren ersten Tourstopp der Street Food Bodensee Tour in der Hadwigstraße (direkt bei der Sparkasse) einlegen. Neben Foodtrucks aus Süddeutschland werden Gastronomen aus Singen, Radolfzell und Konstanz die unterschiedlichsten Gaumenfreuden anbieten. Auch süße Schleckermäuler sollen auf ihre Kosten kommen. Das "Street Food Festival Singen" startet bereits am Freitag, 6. April, um 12 Uhr. Der Eintritt ist für alle frei.

Was viele Leute nicht wissen: Der verkaufsoffenen Sonntag am kommenden Wochenende wird der letzte in dieser Art vor dem Bau des Cano-Einkaufszentrums sein. Auf die Frage, wie der City Ring mit der Großbaustelle für das Cano umgeht, sagt der erste Vorsitzende des City-Rings Singen, Michael Burzinski: "Da unser Hauptaugenmerk auf der August-Ruf Straße liegt und diese größtenteils frei bleibt, wird uns die große Baustelle am Cano in Zukunft nicht allzu sehr behindern." Dennoch bleibt die Frage im Raum, ob das Cano in Zukunft verkaufsoffene Sonntage nicht doch überflüssig macht und die Verkaufslandschaft in Singen völlig verändert? Das lässt sich wohl erst beantworten, nachdem das Cano seinen Betrieb aufgenommen hat.