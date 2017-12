Baden-Württemberg Schnellere Verbindungen zwischen Singen und Stuttgart - Bahn setzt auf Intercity-2-Züge

Schon viele Jahre lang wird über den Ausbau der Gäubahn zwischen Stuttgart und Zürich diskutiert. Noch bevor dafür notwendige umfangreiche Baumaßnahmen im Ansatz geplant werden, schafft die Deutsche Bahn ein neues lukratives Angebot.

Sie setzt zu Beginn des Fahrplanwechsels am Sonntag, 10. Dezember, den neuen Doppelstock-Zug Intercity (IC) 2 auf der Strecke Singen – Stuttgart ein. Dadurch gibt es stündlich schnelle IC-Linien, auf denen die Fahrzeit – je nach Verbindung – knapp über und einige Minuten unter zwei Stunden beträgt, wie bei den Zügen, die weiter von den Schweizerischen Bundesbahnen beschickt werden.

Alle IC-Züge können mit Nahverkehr-Tarifen genutzt werden

Auch das ist brandneu: Alle IC-Züge können mit den Nahverkehr-Tarifen genutzt werden. Dazu gehören Monats- und Jahreskarten für Berufspendler und Schüler sowie das Baden-Württemberg-Ticket, das morgens ab 9 Uhr gültig ist. Wer mit dem bisherigen Regional-Express von Singen nach Stuttgart unterwegs war, musste eine Fahrtzeit von gut zweieinhalb Stunden in Kauf nehmen. Vor allem Pendler profitieren vom neuen Angebot. So freuen sich nun die vielen Beschäftigten, die vom Hegau nach Tuttlingen mit der Bahn fahren, über mehr und wesentlich schnellere Verbindungen. Es gibt auch vier Direktlinien zwischen Konstanz und Stuttgart.

Der Intercity 2 soll die Gäubahn als internationale Schienen-Strecke erheblich verbessern. Deshalb hat das Land Baden-Württemberg laut Verkehrsminister Winfried Hermann die neuen Linien erheblich bezuschusst. "Mit dem Angebot wollen wir Menschen für die Bahn begeistern. Dazu gehört auch, dass die Fernverkehrszüge mit regional gültigen Fahrkarten benutzt werden können", erklärt Sven Hantel, Konzern-Bevollmächtigter der Deutschen Bahn für Baden-Württemberg. Voraussichtlich ab Ende des Jahres 2019 sollen die IC-2-Züge stündlich und umsteigefrei zwischen Zürich und Stuttgart fahren.

"Ich bin sehr erfreut, dass es auf der Gäubahn durch den Einsatz der neuen Intercity-Züge eine deutliche Verbesserung gibt", betont die Grünen-Landtagsabgeordnete Dorothea Wehinger, die in Steißlingen wohnt. Es falle auf, dass die Zahl der Gäubahn-Nutzer deutlich zunehme. In vielen Gesprächen habe sie mit Verkehrsminister Hermann die Dringlichkeit von Verbesserungen erörtert, wie auch den notwendigen Ausbau der Gäubahn. "Wir haben nun ein Bonbon bekommen. Das ersetzt aber nicht den Ausbau, der bis spätestens 2030 erfolgen soll", so Wehinger. "Wir haben nun im Zweistunden-Takt eine schnelle Verbindung nach Stuttgart. Das ist für Engen eine deutliche Verbesserung", erklärt Engens Bürgermeister Johannes Moser.