Singen Schlüsselübergabe in der Chefetage vom Singener Karstadt

Karstadt-Filial-Geschäftsführer Thomas Przybylski verlässt Singen in Richtung Memmingen. Dort folgt er auf die 31-jährige Sabrina Stark, die wiederum seine Nachfolgerin in Singen wird.

Wenn eine Tür sich schließt, dann öffnet sich anderswo eine neue. Im Fall von Sabrina Stark und Thomas Przybylski lässt sich genau beschreiben, wie diese Türen aussehen: Gläsern und mit dem blau-weißen Logo von Karstadt versehen. Die eine führt in die Filiale in der Singener Innenstadt, die andere zum Karstadt Memmingen. Bald werden die Geschäftsführer die Schlüssel zu diesen Türen austauschen.

"Es ist ein fliegender Wechsel" freut sich Sabrina Stark. Die 31-Jährige, die nahe Stuttgart aufgewachsen ist, beginnt heute ihren ersten Arbeitstag in Singen. "Bisher kannte ich die Stadt nur aus Erzählungen von Bekannten." Einer davon ist Thomas Przybylski, der die Filiale in der Hegau-Metropole die vergangenen sechs Jahre geleitet hat. Przybylski und Stark haben zusammen Tagungen besucht. Sie schätzen und duzen sich. Nachdem sie gestern die Übergabe in Memmingen vollzogen haben, darf Przybylski heute in Singen den Gastgeber spielen – ein letztes Mal.

Er blickt zurück auf eine spannende Zeit. "Das 40-jährige Jubiläum wird mir in Erinnerung bleiben", sagt der Geschäftsführer und wirft einen Blick auf die Wand in seinem Büro – dort hängt ein Bild aus dem Jahr 2014, das Przybylski und den Oberbürgermeister beim Anschneiden der Geburtstagstorte zeigt. "Damals durfte ich auch einen Beitrag für das Singener Jahrbuch schreiben. Den kann ich dir nachher gerne mal zeigen", wendet er sich an seine Nachfolgerin. Auch auf privater Ebene hat Przybylski einen Tipp parat: "Das Hohentwiel-Festival!"

Sabrina Stark ist schon gespannt auf ihre neue Arbeitsstelle. Sie ist die erste Geschäftsführerin in der Singener Karstadt-Geschichte und die jüngste Person, die diesen Posten übernimmt. Unerfahren ist sie trotzdem nicht. Stark hat in Köln und Berlin gelebt, war für Müller und Rewe tätig. "In den kommenden Jahren möchte ich unsere Verkaufsangebote on- und offline weiter miteinander verbinden", erklärt sie. Ihre spannendste Aufgabe: Erfolgreich auf die neue Konkurrenz in der Nachbarschaft, das Cano, zu reagieren.