Schlimme Szenen am Autobahnkreuz Hegau: Am Vormittag kam es am Übergang der Autobahn 98 in die A 81 zu einem Unfall. Daran waren drei Fahrzeuge beteiligt, wie das Polizeipräsidium Konstanz in einer Eilmeldung mitteilte. Der Alarm sei gegen 10.20 Uhr bei der Feuerwehr Stockach eingegangen, sagte Feuerwehrmann Bernd Zimmermann.

Ein beschädigtes Fahrzeug wird vom Abschleppdienst abtransportiert. | Bild: Freißmann, Stephan

Eines der Autos lag total demoliert in einem Wäldchen hinter einer Leitplanke. Dessen Fahrerin war laut Uwe Hartmann, Stockacher Feuerwehrkommandant, eingeklemmt und musste von den Einsatzkräften befreit werden, ehe Notarzt und Rettungssanitäter sie versorgen konnten. Auch ein zweiter Fahrer wurde verletzt, so erste Informationen der Polizei an der Unfallstelle. Ein Rettungswagen hat auch diese Person versorgt. Über den Hergang des Unfalls konnte die Polizei an der Unfallstelle noch keine genauen Angaben machen. Während des Einsatzes wurde der Verkehr in Richtung Singen zeitweise über die Bundesstraße 33 umgeleitet.

Einsatzkräfte der Stockacher Feuerwehr, die für die Autobahn in Fahrtrichtung Singen zuständig ist, waren an der Unfallstelle tätig. | Bild: Freißmann, Stephan

Laut Feuerwehrmann Zimmermann gab es bei der Anfahrt der Einsatzkräfte Probleme mit der Rettungsgasse. Einzelne Autofahrer hätten versucht, mit ihren Fahrzeugen hinter dem Rettungswagen herzufahren.