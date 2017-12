Singen Schlagzeuger Florian Veit ist gut unterwegs

Die Kulturpreisträger: Der 18-jährige Perkussionist hat einen Förderpreis des Kulturförderkreises gewonnen. Wir stellen die Preisträger in loser Folge vor

Einmal tief Durchatmen und dann los: Florian Veit überraschte in der Singener Stadthalle nicht nur das Publikum der Kulturförderpreisverleihung am Marimbaphon und Vibraphon, sondern, wie es scheint, auch immer wieder sich selbst. Veit wurde 1998 in Singen geboren, im Alter von zehn Jahren begann er mit dem Keyboard- und Drumset-Unterricht an der privaten Musikschule Musikforum2. Beim deutschen Keyboard-Wettbewerb und in der Popakademie erspielte er sich erste, zweite und dritte Preise. In den Abitursjahren und mit seinem Musik­abitur entdeckte er die Liebe zur klassischen Musik. Veit nahm Klavierunterricht und Gesangsunterricht an der Jugendmusikschule Westlicher Hegau bei Heinrich Beise und Ulrike Brachat und Schlagzeugunterricht an der Singener Jugendmusikschule bei Rudolf Hein. Im vergangenen Jahr absolvierte Veit das Musikabitur am Hegau-Gymnasium mit 15 Punkten. Im Januar bestand er die Aufnahmeprüfung für den Studiengang Bachelor of Music, künstlerisches Lehramt an Gymnasien.

Sein Laudator Marcel da Rin, der den jungen Musiker vorstellte, bemerkte bei der Preisverleihung: "Florian ging nicht den Weg eines klassischen Musikstudenten: er kann mit keinen Jugend-musiziert-Urkunden sein Zimmer schmücken, da er an keinem Wettbewerb teilgenommen hat." In intensiver Eigenarbeit und nur anderthalb Jahren Schlagzeugunterricht habe Veit gleich vier Aufnahmeprüfungen an verschiedenen Hochschulen bestanden. Florian sei ein Allrounder. Von sich selbst sage er, dass er nicht der "krasse Musiker, aber ganz gut unterwegs" sei. Neben der klassischen Musik mag er Jazz, Blues und Fusion. Er spielt in der Hochschul-Bigband, in Jazzcombos, dem Hochschulorchester und bei Projekten. Er lasse sich durch das Orchesterschlagwerk und den Stabspielen, immer wieder dazu verleiten, weniger Klavier zu üben als er sollte. Mit dem Preisgeld des Kulturförderkreises möchte er 2018 ein Festival in Odessa besuchen und in neue Schlegel investieren.