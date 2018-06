Schaffhausen Schlagerkönigin Andrea Berg kommt mit großer Bühnen-Show in Schaffhauser Arena

Der FC Schaffhausen meldet einen großen Coup: Andrea Berg tritt am 17. August 2019 in der Fußball-Arena des Lipo-Parks auf. Geschäftsführer Marco Truckenbrod Fontana erwartet einen großen Ansturm an Fans, auch aus dem benachbarten Deutschland. Das Konzert können etwa 11 000 Menschen auf überwiegend bequemem Sitzplätzen verfolgen.

"Wir sind überglücklich, dass wir diese Granate gleich für das erstes Konzert in unserer Arena gewinnen konnten. Das wird ein großes Spektakel", erklärt Marco Truckenbrod Fontana. Der FC Schaffhausen agiert dabei als Vermieter des Stadions. Veranstalter ist die österreichische Konzertagentur Leutgeb Entertainment Group mit Sitz in der Nähe von Graz. "Klaus Leutgeb, der Chef der Konzertagentur, ist international hervorragend vernetzt. So kam der Kontakt mit uns zustande. Er hat gesehen, dass die topmoderne, im Februar des vergangenen Jahres eröffnete Arena hervorragende Möglichkeiten für das Konzert von Andrea Berg bietet", so Truckenbrod Fontana. "Die zahllosen Fans dürfen sich schon jetzt auf spektakuläre Pyrotechnik, Lichteffekte und digitale Kulisse und Andrea Bergs fulminante Bühnenshow mit vielen Überraschungsmomenten freuen", wirbt die Agentur die Trommel. Andrea Berg werde neue Lieder singen, aber auch Klassiker wie "Du hast mich tausendmal belogen", oder "Kilimandscharo" oder "Die Gefühle haben Schweigepflicht".

"Der Kontakt zur Spielstätte Lipo Park und zum FC Schaffhausen ergab sich aufgrund von Internet-Recherchen , da wir eine geeignete Location für dieses Open-Air suchten und mit dem Lipo Park auch fanden", berichtet Manfred Pribas von der Leutgeb Agentur. "Die Arena ist aus mehreren Gründen perfekt für dieses Konzert geeignet: Zum ersten die grenznahe Lage zu Baden-Würrtemberg und auch zu Westösterreich. Zum zweiten hat der Lipo Park eine überschaubare Kapazität und verfügt zu dem über sehr schöne VIP-Räumlichkeiten. Ein weiterer wichtiger Faktor ist die sehr gute Anbindung an öffentliche Verkehrsmittel", so Pribas. Das Stadion befindet sich direkt neben der Bahn-Haltestelle Herblinger Tal.

"Die Fangemeinde von Andrea Berg ist riesig und lässt sich räumlich kaum eingrenzen, unsere Tätigkeiten umfassen deshalb flächendeckend die Schweiz, Westösterreich und das Bundesland Baden Württemberg. Wir rechnen mit einem ausverkauften Stadion, da Andrea Berg noch immer der ungebrochene Star der deutschen Schlageszene ist. Die Leutgeb Entertainment Group veranstaltet schon seit längerer Zeit Großereignisse aller Musik-Genres nicht nur in Österreich, sondern auch in Deutschland und der Schweiz", schildert Pribas.

"In Zusammenarbeit mit der Stadt Schaffhausen, der Polizei und den Verkehrsbehörden sind wir schon dabei, ein umfangreiches Sicherheitskonzept rund um das Konzert zu erstellen", sagt Marco Truckenbrod Fontana. Auch die nötigen letzten kleineren baulichen Voraussetzungen sollen geschaffen werden. Das Konzept des Lipo Parks, in dem auch etliche Geschäfte angesiedelt sind, ist laut Truckenbrod Fontana so ausgelegt, dass neben den Spielen des FC Schaffhausen auch größere Konzerte stattfinden. So gebe es die städtische Bewilligung für zwölf außersportlichen Veranstaltungen.

Künstlerin und Karten

Andrea Berg steht mit ihren Liedern seit 1992 für Liebe, Leidenschaft und große Gefühle. Sie hat zahlreiche Rekorde gebrochen, unzählige Menschen begeistert und über 13 Millionen Tonträger verkauft. Wie niemand zuvor, hat Andrea Berg Spuren in der deutschen Musiklandschaft hinterlassen. Seit 2003 landete fast jedes ihrer 16 Alben auf Platz 1 der deutschen Hitliste. Unter anderem erreichte Andrea Bergs Album "Seelenleben" (2016) bereits nach 48 Stunden Goldstatus in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Ihr Album "Best of" hat sich mit 349 Wochen am längsten in der bisher 40-jährigen Geschichte der Deutschen Musik-Charts gehalten und wurde zum erfolgreichsten deutschen Album des Jahrzehntes. Die Künstlerin wurde in ihrer Karriere acht Mal mit dem Musikpreis Echo ausgezeichnet und vier Mal mit der Krone der Volksmusik. 2013 erhielt Sie den Fernsehpreis Bambi in der Kategorie Sonderpreis der Jury verliehen. Eintrittskarten sind ab sofort unter www.ticketcorner.ch erhältlich. Die Preise bewegen sich zwischen 79,90 Schweizer Franken (Stehplätze) und 119,90 Sfr (Sitzplätze Kategorie 1). Dazu gibt es noch wesentlich teurere exklusive Karten für 179,90 und 399,90 in bewirteten und luxuriösen Bereichen.