vor 11 Stunden SK Singen Schlägerei in der Südstadt: Polizei setzt Pfefferspray ein, um Randalierer zu überwältigen

In der Berliner Straße ist es am Montagabend zu Handgreiflichkeiten zwischen mehreren Personen gekommen. Während einer privaten Feier fing ein Mann zu randalieren an und schlug auf die anwesenden Partygäste ein. Laut Polizei stand er vermutlich unter Drogeneinfluss.