Vor einigen Jahren verzauberte Kay Pollaks Musikfilm „Wie im Himmel“ mit Michael Nyqvist Kinobesucher wie Kritiker auf der ganzen Welt. Das schwedische Drama wurde sogar für den Oscar als bester fremdsprachiger Film nominiert. Auch die Bühnenversion des Altonaer Theaters berührt mit einer bewegenden Geschichte und feiert die Macht der Musik, durch die Gegensätze und Ängste überwunden werden können.

Die Geschichte von Daniel Daréus

Laut Pressemitteilung ist es am Freitag, 29. November um 20 Uhr in der Stadthalle Singen zu sehen: Dirigent Daniel Daréus ist auf dem Höhepunkt seiner Karriere, eilt von Termin zu Termin. Die Warnsignale seines Körpers verdrängt er – bis er während eines Konzerts einen Herzinfarkt erleidet. Nach diesem Zusammenbruch zieht der Musiker die Notbremse und beschließt, sich in die Abgeschiedenheit seines kleinen Heimatdorfes zurückzuziehen und dort inkognito zu leben.

Doch der Traum von einer Musik, die alle Menschen verbindet, lässt Daniel nicht los, und so übernimmt er schließlich den dirigentenlosen Kirchenchor des Dorfes. Während die Chormitglieder vom neuen Schwung des Dirigentenstars begeistert sind und sich voller Motivation bei einem Sangeswettbewerb anmelden, schlägt Daniel aber auch Skepsis entgegen. Nicht nur seine unkonventionellen Methoden erregen Misstrauen, auch der Enthusiasmus seiner Sänger und ihr neues Selbstbewusstsein passen nicht jedem. Als schließlich herauskommt, dass Daniel ein ehemaliger Dorfbewohner ist, brechen alte Konflikte auf.

