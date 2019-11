Eine perfekte Ergänzung des Angebots in der großen Bäderausstellung von FX Ruch bildet die benachbarte Fliesenabteilung. Sie ist eine eigene Welt der Ideen und der Kreativität.

Sollen Boden und Wände von Bad oder Home-Spa ein neues Gesicht erhalten, steht die Wahl des Materials an erster Stelle. Viele Fliesen aus Feinsteinzeug und Keramik bei FX Ruch sind rutschhemmend, langlebig, robust, reinigungsfreundlich und pflegeleicht. Aus diesem Grund sollte ihnen anderen Materialien gegenüber der Vorzug gegeben werden, wie zum Beispiel Stein, Holz oder Harz für den Boden oder Tapete oder Wasserfarben für die Wand. Feinsteinzeug ermöglicht zudem die außerordentlich naturnahe, realistische Reproduktion der Optik wertiger Materialien, etwa von Holz, Stein, Marmor und Metall.

Die Einsatzmöglichkeiten

Wandfliesen gestalten Flächen und setzen Akzente – im Bad und auch an den Wänden im Wohnbereich. Im Bad kennt sie jeder. Und dennoch wird auch heute oft verkannt, welches Gestaltungspotenzial Wandfliesen haben. Deshalb stellen wir Ihnen hier die fünf beliebtesten Einsatzmöglichkeiten von Wandfliesen im Bad sowie der individuellen Wandgestaltung mit Fliesen im Wohnbereich vor

1. Schnittdekore setzen

2. Vollformatige Dekor-

3. Mosaik: Kleine Steine

4. Formatmix und

5.Querformate sind die

Bringen Sie durch ein Wanddesign mit Fliesen Gemütlichkeit ins Wohnzimmer! Luxuriös oder romantisch, industriell oder eher modern, Sie treffen die Entscheidung für eine schöne Wandgestaltung, welche alle Blicke auf sich zieht!

Schön und funktionell

Wer Wände und Böden in Nassbereichen schützen und gestalten will, kommt an Fliesen kaum vorbei. Fliesen sind Keramikprodukte. Man unterscheidet Steingutfliesen, Steinzeugfliesen und Feinsteinzeugfliesen. Alle drei Varianten erlauben optisch anspruchsvolle, dabei äußerst robuste, langlebige Wand- und Bodengestaltungen. Fliesen sind funktionell in allen Anwendungsbereichen, pflegeleicht und überzeugen durch ökologische, natürlich-gesunde Materialqualitäten.