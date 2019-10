Generationswechsel im Singener PLANA Küchenland - Geschwister Hilzinger setzen auf Vertrauen und Qualität

Das PLANA-Küchenland in der Georg-Fischer-Straße hat bereits im Jahr 2008 mit seinem imposanten Gebäude in der Singener Südstadt einen städtebaulich attraktiven Akzent gesetzt. Das Unternehmen selbst wurde 2001 gegründet. Nun zogen sich die beiden langjährigen Firmenchefs, Franz Hilzinger und Reinhold Stemmer, zurück und übertrugen die Geschäftsführung an die beiden Geschwister Verena und Claudius Hilzinger. Damit erfolgte zu Beginn dieses Jahres ein Generationswechsel, bei dem sich Erfahrung mit neuen Impulsen verbindet.

Die beiden neuen Geschäftsführer möchten natürlich auf dem Bewährten aufbauen, den großen Kundenstamm in ganz Süddeutschland und auch in der Schweiz mit hoher Qualität und perfekter fachlicher Leistung weiter entwickeln und pflegen. Küchenkauf ist und bleibt eine Vertrauenssache, betont Claudius Hilzinger. Perfekte Planung und Montage, Fairness im Preis, Zuverlässigkeit und die Erfüllung individueller Wünsche sei das Rezept für die langfristige Kundenzufriedenheit. Plana ist Teil des größten Küchenvermarkters Europas, der ein Höchstmaß an Sicherheit und Qualität gewährleistet. Er bietet in allen 40 Plana-Häusern in Deutschland besonders günstige Einkaufskonditionen bei Möbel- und Geräteherstellern.

Bevor Plana demnächst ins Weihnachtsgeschäft startet, werden bereits nach dem kommenden verkaufsoffenen Sonntag zuerst einmal die Verkaufsräume umgebaut. Die Ausstellungsküchen sollen danach weiter attraktiv präsentiert werden. Insbesondere stellt sich Plana auch auf die neuesten Trends ein, bei denen die Farbe schwarz bei vielen jungen und auch älteren Kunden besonders gefragt ist, stellt Geschäftsführerin Verena Hilzinger fest. Schwarz sei als Modefarbe derzeit ein echter Renner. Schwarze Armaturen und Griffe aus eloxiertem Edelstahl oder auch pulverbeschichtet, prägen das Erscheinungsbild einer modernen Küche. Unabhängig von dem reizvollen Design würden Küchen immer wohnlicher und technisch ausgereifter. Fast alle Hersteller von Markengeräten haben ihre Produkte immer kundenfreundlicher weiterentwickelt und mit innovativen Ideen ausgestattet. Die Zubereitung eines leckeren Menüs wird in der heutigen Küchengeneration zwar keine Nebensache, doch zu einem herrlich duftenden Genuss.

Immer wieder begehrt und beliebt sind im Plana-Küchenland die regelmäßig stattfindenden Kochvorführungen und Workshops, bei denen nicht nur Leckeres unter professioneller Anleitung zubereitet wird sondern auch neueste technische Produkte von Küchengeräten gezeigt werden. Zu den Rennern zählen beispielsweise die Dampfgarer, die längst in vielen modernen Küchen Einzug gehalten haben. Der Schausonntag (allerdings keine Beratung und Verkauf) ist ein idealer Anlass, sich in aller Ruhe über die große Auswahl an Küchen zu informieren oder sich gar für eine Traumküche zu entscheiden. (dos)

