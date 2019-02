Wenn die IG Singen Süd regelmäßig zu Schausonntagen in ihre Unternehmen einlädt, so werden dies ganz individuelle Tage der offenen Türe, bei denen sich die Besucher von der Kompetenz und der Kundenfreundlichkeit der Betriebe überzeugen können. Das Küchenhaus Schwarz in der Grubwaldstraße 15 ist das älteste Küchenstudio in der Singener Südstadt. Geschäftsführer Michael Brückner und sein Team gelten als hochgeschätzte Fachleute, was die Planung, das Angebot und die fachliche Ausführung beim Einbau einer modernen Küche betrifft.

Die Bedeutung der Küche hat sich in den vergangenen Jahren entscheidend gewandelt. Es ist längst nicht mehr nur der Raum, in dem leckere Essen gekocht werden. Es ist vielmehr ein Ort, an dem man zusammenkommt, feiert, genießt und entspannt. Er hat sich zum echten Lebensmittelpunkt und zum Herzstück eines jeden Zuhauses entwickelt. Gerade deshalb sollte eine Küche ganz nach den persönlichen Wünschen und Vorstellungen ihres Besitzers geplant und umgesetzt werden. Hierfür sind die erfahrenen Experten des Küchenhauses Schwarz genau die richtige Adresse und dies seit über 60 Jahren. Der geschäftliche Erfolg hat also längst Tradition.

Die Serviceleistungen des Hauses wurden in diesem Jahr sogar noch ausgeweitet, berichtet Michael Brückner. Seit Jahresbeginn wird den Kunden automatisch zwölf Monate nach dem Einbau ein kostenloser Küchencheck angeboten. Die Küchenprofis melden sich danach bei den Kunden und machen sich ein Bild von der gelieferten Küche, die sich nach einem Jahr des Gebrauchs sicher längst bewährt hat. Kleinere Änderungswünsche können dabei noch umgesetzt werden.

Bekanntlich wird in diesem Jahr auch 100 Jahre Bauhaus-Architektur gefeiert. Sie hatte auch in der Küchenwelt Einzug gehalten. Dabei hinterließ auch der berühmte Architekt Le Corbusier seine Spuren. Seine Farbgebungen prägen noch heute die Gestaltung moderner Räume und Häuser. In den großzügigen Ausstellungsräumen des Küchenhauses Schwarz können Musterküchen mit Farben und Elementen des Le Corbusier-Systems bestaunt werden. Dazu zählen auch charakteristische Wandfarben, Lichtschalter und Steckdosen. Jede der Küchen ist hier ein Unikat, das von den Profis des Küchenhauses Schwarz ganz individuell für die Kunden umgesetzt wurde.

Am Schausonntag kann man im Küchenhaus Schwarz die Kreativität und Gestaltungsvielfalt der modernen Küchenwelt erleben, die jeder Küche seine individuelle Note verleihen. Auch bei den Elektrogeräten wird über neueste Küchentechnik und aktuelle Trends informiert. Die neue Aktivküche wird mit neuer Smart-Home-Technik ausgestattet. Die Kunden können damit zu noch mehr Kreativität inspiriert werden. Moderne Technologien eröffnen dafür faszinierende Möglichkeiten und verbinden einzelne Geräte zu einem kompletten Kocherlebnis. Backofen, Kühlschrank, Dunstabzugshaube und weitere Geräte können per WLAN verbunden und via Handy, Smartphone oder Tablet gesteuert werden.