Küchen zeigen die Individualität der Eigentümer, ihres Niveaus und ihrer Lebensqualität. Im Küchenhaus Schwarz in der Grubwaldstraße 15 in Singens Süden kann man sich in einer großen Ausstellung mit den aktuellen optischen und technischen Trends ein umfassendes Bild über die neuesten Küchen machen.

Die neuen Showküchen im Küchenhaus Schwarz geben einen imposanten Eindruck einer verbesserten Gestaltungsvielfalt und einer innovativeren technischen Ausstattung in der Küchenwelt. Die Fronten und Arbeitsplatten sind ein Ausdruck moderner Lebensqualität. Der Trend geht wieder zu Naturfarben, aber auch zu mehr Farbe, die sich am Stil von Le Corbusier orientiert. Alt und Jung werde in der Farbgestaltung zunehmend mutiger, stellt der Geschäftsführer des Küchenhauses Schwarz, Michael Brückner, fest. Farben und Materialien wirken auf jeden Menschen. Oft unbewusst und doch bei jedem Anblick. Schon der erste Eindruck kann ein intuitives Staunen auslösen. Doch je genauer man hinsieht, desto mehr entdeckt man Besonderes. Hochwertige Materialien und einzigartige Lacke, alles voller Funktionen, Ideen und Finesse. So einzigartig und besonders wie jeder Mensch sollte jede Küche sein.

Optische wie auch praktische Elemente sind in jeder Küche die Materialien, Formen und Farben der Arbeitsplatten. Sie sind nicht nur eine Frage des Geschmacks und der persönlichen Individualität. Funktionalität benötigt Platz sowie eine attraktive Fläche, um das Kochen rundum zum inspirierenden wie auch lustvollen Erlebnis zu machen. Zunehmend investieren die Kunden auch in die moderne Technik. Insbesondere die jüngere Generation nutze die Einrichtungen einer Küche immer mehr übers Internet und WLAN. So werde sogar der Inhalt des Kühlschranks oft übers Internet organisiert und gesteuert, stellt Michael Brückner fest.

Bei den ausgestellten Küchen, die auch am Schausonntag besichtigt werden können, entsteht ein Gefühl von Harmonie und Lebendigkeit. Da spielen ausgesuchte Materialien und Farben zusammen und ergänzen sich gegenseitig. Sie vermitteln nicht nur vollkommene Harmonie sondern auch zeitlose Schönheit. Ausgesuchte Accessoires sind Ausdruck der eigenen Persönlichkeit und des individuellen Lebensstils. Schließlich wird in der offenen Küche gekocht, gefeiert und kommuniziert. Sie ist der beste Ort, um sich mit den Dingen und Menschen zu umgeben, die man persönlich am meisten mag.