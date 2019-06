Längst sind Küchen nicht mehr nur ein Arbeitsraum zum Zubereiten von Speisen. Sie werden zum Zentrum des Wohnens, hier wird geschnippelt, gekocht, tauscht man sich aus und genießt leckere Speisen. Auch optisch sind die Kücheneinrichtungen echte Hingucker. Hochglanzlackierte Möbel mit grifflosen Schranktüren bestechen durch ein schlichtes und edles Design. Dabei stehen Hochglanz und Pflege heutzutage in keinem Widerspruch mehr. Als Gegenentwicklung werden Landhausküchen wieder beliebter – chic und gemütlich mit viel Holz.

Das Plana Küchenland in Singen in der Georg-Fischer-Straße 32a öffnet jeden ersten Sonntag im Monat von 13 bis 17 Uhr seine Ausstellung. Ein solcher Sonntag eignet sich, wenn man sich einfach mal von den Neuheiten der Küchenwelt inspirieren lassen möchte. Was sich fast schon ein wenig abgedroschen liest, ist im inhabergeführten Plana Küchenland wahre Realität: Der Kunde steht im Mittelpunkt. Geschäftsinhaber Franz Hilzinger ist es wichtig, dass die Kunden eine ehrliche Beratung sowie eine ehrliche Leistung zu einem ehrlichen Preis bekommen. Von unübersichtlichen Rabattaktionen nimmt er bewusst Abstand. Gemeinsam mit seinen Kindern Verena Hilzinger und Claudius Hilzinger führt er das Geschäft mit der gewohnten Kompetenz und Professionalität in die Zukunft. Wichtig ist dem Team, dass sich die Kunden mit den getroffenen Entscheidungen und ihren neuen Küchen wohlfühlen und auf Dauer damit glücklich sind.

Das Plana Küchenland Singen gehört der großen Plana Gruppe mit über 40 Partnerhäusern an. Profitiert wird vom umfangreichen Wissen der Küchenexperten und von Einkaufsvorteilen, die an die Kunden weitergegeben werden. „Küchen von der Stange gibt es bei uns nicht“, weiß Franz Hilzinger. Er und seine Mitarbeiter beraten jeden Kunden individuell. Hochwertige Küchen kann man hier schon ab ungefähr 6000 Euro erwerben. Eine High-End-Küche erhält man dafür noch nicht, aber eine vernünftige und schöne Küche mit deutschen Markengeräten. Und selbstverständlich mit einer fünfjährigen Garantie. Nach oben wäre der preisliche Spielraum natürlich erweiterbar, schmunzelt der sympathische Küchenexperte Hilzinger.

Modern und immer auf dem neuesten Stand gestaltet sich die helle Ausstellung in der Georg-Fischer-Straße 32a. Die neuesten Trends werden hier erlebbar. Hochinteressant und durchaus praktisch sind die Entwicklungen in der Lüftungstechnik. Eine klassische Dunstabzugshaube hängt über dem Herd, neue Systeme sind direkt in das Kochfeld integriert. Diese würden hervorragend funktionieren, erklärt Franz Hilzinger bevor er einen solchen Abzug mit Downdraft-Technik überzeugend präsentiert. Optisch eine innovative Entwicklung, technisch auf dem neuesten Stand überzeugen sie auch durch eine unkomplizierte Reinigung.