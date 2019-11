Im Türenbereich werden Holz- und Alu-Haustüren in fast grenzenloser Farbenvielfalt immer beliebter. Neu im Trend sind Keramiktüren mit extrem kratzfesten Oberflächen. Nicht nur die Optik und die Zutrittskontrolle, auch auf die Sicherheit wird bei den Haustüren geachtet. Schelle bietet die Modelle in der Sicherheitsstufe RC 2 an. Bei den Garagentoren erlauben innovative Digitaldruckverfahren neue und aufregende Farbtöne, weg vom sonst üblichen Grau. Smarte Antriebe sind bei Schelle genauso selbstverständlich wie moderne Designs bei den Carports.

Der Weihnachtsmonat Dezember wird bei der IG Singen Süd mit seinem traditionellen Schausonntag am 1. Dezember eingeläutet. Wir haben uns dieses Mal in den großzügig gestalteten Ausstellungsräumen von Schelle „Der Hausausstatter“ in der Industriestraße 14-20 umgesehen. Dieser Besuch ist in der Tat nachahmenswert, denn er lohnt sich angesichts eines umfassenden Angebots mit den neuesten Produkten.

Zur Feier seiner 40-jährigen Betriebszugehörigkeit wurde Josef Hartmann von der Geschäftsleitung der Firma Schelle „Der Hausausstatter“, Michael Schelle und Andreas Schelle, geehrt. Auch die Seniorchefin Hedi Schelle ließ es sich nicht nehmen, zu Ehren des Jubilars an der kleinen Feierstunde teilzunehmen.

Michael Schelle würdigte in seiner Ansprache die Laufbahn von Josef Hartmann, der in seine heutige Position im Unternehmen quasi von der Pike an hineingewachsen ist.

1979 trat er – unter der Leitung von Ernst Schelle – als Schreiner in das Unternehmen ein. Noch vor der Übergabe des Firmenvorsitzes an Michael und Andreas Schelle, war Josef Hartmann vom Schreiner zum Leiter der Arbeitsvorbereitung avanciert und von dort in den Vertrieb „Türen & Treppen“ gewechselt. Mit Leidenschaft für den Vertrieb und sehr viel Sachverstand konnte er viele Projekte von der Planung bis zur Realisierung begleiten und übernahm die Bereichsleitung für „seine“ Abteilung genau so bereitwillig wie die Verantwortung als Prokurist des Unternehmens.

Josef Hartmann hat sich in den vier Jahrzehnten seiner Tätigkeit für die Firma Schelle ein engmaschiges Netzwerk an Kontakten in die Bau-/Immobilienbranche aufgebaut und kann mit Stolz auf viele erfolgreiche Projekte zurückblicken.

Michael Schelle dankte dem Jubilar für seine langjährige Firmentreue und seinen Einsatz, der maßgeblich zum Erfolg des Unternehmens in den letzten 40 Jahren beigetragen hat.