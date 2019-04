Wer auf der Suche nach Inspiration ist und die neuesten Trends entdecken möchte, kann am morgigen Schausonntag in Ruhe duch die Geschäfte der Singener Südstadt bummeln.

Riesige Bäderausstellung

Eindrucksvoll ist insbesondere die riesige Bäderausstellung, die am Schausonntag besichtigt werden kann. Besucher haben an diesem Tag Gelegenheit, sich in Ruhe ihrer persönlichen Entdeckungstour durch die stilvoll eingerichtete Welt der Bäder zu widmen. Das Bad ist ein Raum, in dem Funktion und Design eine Einheit bilden. Wellness, Spa und Wohlbefinden stehen bei FX Ruch im Mittelpunkt. Es ist ein ganz persönlicher Wohlfühlort, der nicht selten barfuß betreten wird. Glatte Oberflächen, heißes Wasser und eine stimmungsvolle Einrichtung vervollständigen das heimische Bäder-Erlebnis.

Die passenden Fliesen

Eine perfekte Ergänzung des Angebots in der großen Bäderausstellung bildet die benachbarte Fliesenabteilung. Sie ist eine eigene Welt der Ideen und der Kreativität. Hier findet man eine Vielfalt an Farben, Formen und Materialien.

Sollen Boden und Wände von Bad oder Home-Spa ein neues Gesicht erhalten, steht die Wahl des betreffenden Materials an erster Stelle. Viele Fliesen aus Feinsteinzeug und Keramik bei FX RUCH sind rutschhemmend, langlebig, robust, reinigungsfreundlich und pflegeleicht. Aus diesem Grund sollte ihnen anderen Materialien gegenüber der Vorzug gegeben werden, wie zum Beispiel Stein, Holz oder Harz für den Boden oder Tapete oder Wasserfarben für die Wand. Feinsteinzeug ermöglicht zudem die außerordentlich naturnahe, realistische Reproduktion der Optik wertiger Materialien, etwa von Holz, Stein, Marmor und Metall.

Für das Wohn- oder Esszimmer hält FX Ruch ein breit gefächertes Spektrum von Fliesen aus Keramik und Feinsteinzeug bereit. Und warum sollte man auf Feinsteinzeug als perfekte Nachahmung von Naturmaterialien – Holz, Stein, Marmor und Metall – oder Baustoffen wie Beton, Cotto und Terrazzo im Wohnzimmer verzichten? Denn Fliesen aus Feinsteinzeug erfüllen das Wohnzimmer mit dem Charme wertiger Materialien und punkten zugleich als strapazierfähiger, reinigungsfreundlicher Belag, der nur einen minimalen Pflegeaufwand erfordert.

Wohnraum Garten

Der nächste Frühling kommt bestimmt: Zu einer Verbesserung der Wohnkultur und der Lebensqualität kann zudem die Freiluft-Gartenausstellung beitragen. Hier werden Beispiele der verschiedensten Natursteinbodenbeläge und Natursteinmauern gezeigt. In Steine eingelassene Gartenlampen und die Brunnenanlage, Granitstelen und -kugeln können rund um die Uhr besichtigt werden. Ergänzt wird die Gartenausstellung mit einer bunten Dachlandschaft der verschiedensten Ziegelformen und -farben.

Tradition seit 1886

Kaum ein mittelständiges Unternehmen in der Region genießt einen so hohen Bekanntheitsgrad wie die Firma F.X. Ruch. Ihr Herz schlägt seit 1886 in Singen. Heute befindet sich die Zentrale in der Industriestraße 11-15. Am Schausonntag empfiehlt sich ein Besuch in der großen Fliesen- und der Bäderausstellung mit einem breiten Spektrum an modernen Bädern und Duschen. F.X. Ruch ist ein renommierter Familienbetrieb, der eine erfolgreiche Symbiose aus Tradition und Innovation bildet. Schönes, zweckmäßiges und umweltbewusstes Bauen und Wohnen steht im Vordergrund der vielfältigen Angebots­palette.