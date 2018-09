von Roland Dost

Moderne Küchen werden heute immer mehr zu gemütlichen Kommunikationszentren, in denen man sich mit der Familie, Freunden und Bekannten in fröhlicher Runde trifft. Das Image der Küche, in der lediglich gute Speisen zubereitet werden und gemeinsam gegessen wird, ist längst abgelegt. Offen, hell und einladend ist die Küche heute der Lebensmittelpunkt und das Herzstück jedes Zuhauses. Sie wird nach den persönlichen Wünschen und Bedürfnissen ihres Besitzers geplant und umgesetzt. Die Profis von Reddy-Küchen sind hierfür die optimalen Ansprechpartner, die von der ersten Beratung bis zur Montage ganz individuell für die gewünschte Küche sorgen.

Bei einem Besuch der großen Küchenausstellung des Reddy-Hauses in der Georg-Fischer-Straße 21 kann man sich einen Eindruck von den vielfältigen Möglichkeiten einer optimalen Küchengestaltung und Ausstattung mit modernsten Küchengeräten der verschiedensten Marken machen. Natürlich stehen einem dabei auch erfahrende Planer und Berater zur Seite. Viele Geräte können in der Ausstellung sogar getestet werden, versichert Geschäftsführer Michael Brier. Neben einen attraktiven und ansprechenden Design legt Reddy-Küchen größten Wert auf die Funktionalität der Küche. "Wir setzen alles daran, dass man sich in unseren Küchen rundum wohlfühlt", so Michael Brier. Und dies solle auch noch Jahre nach dem Einbau so bleiben.

Je nach dem favorisierten Küchenstil geht es bei der Planung zuerst um die Fronten, Arbeitsplatten und um weitere Details wie Spüle und Armaturen sowie um die Frage nach der richtigen Ablufttechnik. Bei fast allen Herstellern sind schon rund 50 Prozent der Küchen mit Kochfeldabsaugungen ausgestattet. Reddy bietet derzeit neun verschiedene Formen solcher Kochfelder zur Auswahl an. In diesem Zusammenhang geht es danach auch um die Wunschfarbe der Küche, die Auswahl der Griffe und Beschläge sowie um die Art und Weise der Beleuchtung. Helles und schattenfreies Licht für die Arbeitsbereiche, die Ausleuchtung des gesamten Raumes, Akzentsetzung durch Spots und die stilvolle Beleuchtung des Essbereichs.

"Neben der kostenlosen Reddy 5-Jahre-Garantie bietet Reddy inzwischen auch ein besonderes Anspar-Modell, das den Weg zur Traumküche noch leichter ebnet. Der Reddy-Bonus-Sparbrief wird mit zwei Prozent verzinst. Zusätzlich erhält man damit einen Bonus von 22 Prozent auf den Brutto-Abholpreis einer Küche", rät Michael Brier.