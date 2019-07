von Jürgen Waschkowitz

Es war ein eher ungewohntes Bild, aber ein erfreuliches: Volksfeststimmung in einem Gewerbegebiet mit sonst recht kühlem Charme. Bei der Gewerbeschau in Engen waren die Straßen des Gewerbegebietes Grub mit quirligem Leben durch Tausende von fröhlichen Menschen erfüllt. Der Schau- und Aktionstag mit Bauernmarkt entpuppte sich als eine rundum gelungene Veranstaltung und war ein Schaufenster für Hersteller, Anbieter und Dienstleiter. Alle demonstrierten ihre bunte und eindrucksvolle Vielfalt. Die über 80 Aussteller bei der Gewebeschau und 40 Anbieter beim Bauermarkt aus Engen und der Region präsentierten den zahlreichen interessierten Besuchern und Gästen einmal mehr, dass Engen eine attraktive und leistungsstarke Stadt ist.

Viel Lob vom Bundestagsabgeordneten

„Engen bietet eine Menge“, lobte dann auch der Bundestagsabgeordnete Andreas Jung die Gewerbeschau nach seinem gemütlichen Rundgang mit seiner Familie und den Organisatoren der Veranstaltung. Er habe einen intensiven und vielfältigen Überblick über die Vielfalt der Betriebe von Industrie, Handel, Handwerk und Gewerbe erhalten, schwärmte er fast ein wenig. „Ich habe mich eindrucksvoll informieren können über die Vielfalt der Angebote und Alleinstellungsmerkmale einiger Weltbetriebe, über die ich vorher keine Ahnung hatte. Was heute hier präsentiert wurde, ist gesunder Mittelstand. In der Summe das, was unser Land ausmacht. Was heute hier demonstriert wurde, ist auch eine Botschaft an die Politik, die ich mitnehme: Tut was für den Mittelstand, stärkt den Mittelstand. Der Vormittag in Engen war aber auch ein schönes Erlebnis bei Freunden und eine Bereicherung, für mich und meine Familie“, so der Abgeordnete.

Veranstalter zeigen sich zufrieden

Zufriedenheit herrschte auch bei der Organisatorin und Vorsitzenden des Marketing Engen Vereins und ihrem Team vor. Maria Baum zog ein positives Fazit: „Ich bin überaus zufrieden über die gelungene Schau und darf alle Beteiligte hoch loben. Allein wäre das alles heute nicht möglich gewesen. Erst das Zusammenwirken verschiedener Kräfte als Gemeinschaft hat das ermöglicht und macht unsere Stadt bunt, liebenswert und leistungsstark.“

Geboten wurden Schau und Aktionen, von der Kleinkunst bis zum Industrie-Gewerbe, von Unterhaltung und Mitmachaktionen bis zu Vorführungen der Feuerwehr und Sportgruppen. Bei den einzelnen Stationen herrschte reges Leben, ob beim Festzelt mit Live-Band, ob auf der Bühne des Autohauses mit schweißtreibenden Zumba-Vorführungen, beim „Charity event“ von Simona Winter mit sportlichem Mitmachen und Spenden für die Drachenkinder von Radio 7, oder bei den Baumkletterern des Landschaftsgärtners auf dem Bauernmarkt mit Blumen, Gemüse und Honig oder Landmaschinen, bei den zahlreichen Anbietern von Wein, Schmuck und Dekoration sowie internationalen Speisen und Getränken – wie beim Stand „Unser Buntes Engen.“ Eine gelungene Premiere in Engen gelang der zehnköpfigen musikalischen Familie The Lyrics mit ihrem stimmengewaltigen und fröhlich ansprechenden Chorgesang. Für ihre Auftritte bei der Eröffnung unter der imposanten Kuppel des Fallschirms und beim Autohaus Moser ernteten sie großen Applaus.

Stadt mit weitgestreutem Branchenmix

Bürgermeister Johannes Moser zollte den Verantwortlichen um Berta Baum Anerkennung für die gute Organisation und eine bunte Präsentation: „Wir sind eine Stadt, die einen weitgestreuten Branchenmix zu bieten hat und damit die Entwicklung wesentlich beeinflusst. Das mit der heutigen Gewerbeschau aufzuzeigen, ist ihnen vortrefflich gelungen. Herzlichen Dank dafür.“

Rundum zufrieden äußert sich auch Andrea Moser vom gleichnamigen Autohaus: „Wir haben uns nach Abschluss der Vorbereitungen einen schönen Tag und ganz viele liebe Besucher gewünscht. Beides ist sichtbar in Erfüllung gegangen. Was wollen wir mehr.“

Bildergalerie im Internet:

http://www.suedkurier.de/10205878