Singen SWR3-Lyrix: "Live-Lyrix-Show ist eine Reise durchs Leben"

Das Format der SWR 3-Live-Lyrix ist Kult. Am 23. März gastiert die Show in der Singener Stadthalle. Moderator Ben Streubel berichtet über das Konzept, den Erfolg und warum er den Bodensee liebt

Herr Streubel, für diejenigen, die die SWR 3-Live-Lyrix noch nicht kennen, wie würden Sie das Konzept in wenigen Worten beschreiben?

Wir präsentieren Rock- und Popsongs, die jeder aus dem Radio kennt, als kleine Theaterstücke auf der Bühne. So kann man die Lieder nicht nur hören, sondern auch sehen, fühlen und begreifen. Das Publikum erfasst bekannte Lieder viel intensiver und vor allem auf einer ganz anderen Ebene.

Seit wann gibt es die Live-Lyrix?

Die Vorläufer des Konzepts gab es bereits auf dem SWR 3 New Pop-Festival in Baden-Baden vor 20 Jahren, dort haben Schauspieler Songs übersetzt und präsentiert. Ronald Spieß war von Anfang an dabei. Die SWR 3- Live-Lyrix in dieser Form gehen jetzt im elften Jahr auf Tour.

Wie groß ist das Team und wer macht was?

Wir sind nicht mehr als sechs bis sieben Leute. Ein Tonmeister, ein Lichtdesigner, jemand zur Übersetzung. Ich führe als Moderator durch das Programm und die Schauspieler präsentieren die Songs, das sind Natalia Avelon, Alexandra Kamp und Ronald Spiess. Das Programm hat in diesem Jahr Natalia Avelon erheblich mitgestaltet. In diesem Jahr ist sie in der ersten Hälfte des Jahres dabei, ab Herbst übernimmt dann wieder Alexandra Kamp.

Warum der Wechsel?

Alex und Natalia stehen auch für andere Produktionen auf der Bühne und vor der Kamera.

Wer trifft die Song-Auswahl und nach welchen Kriterien?

In der Regel suche ich die Songs aus, aber gemeinsam mit den Schauspielern machen wir ein Brainstorming, sammeln Ideen und entscheiden, was wir dann nehmen. Wir haben immer eine Mischung aus alten und neuen Songs, mit politischem, sozialkritischem, manchmal auch banalem Inhalt. In den meisten Songs geht’s ja um Liebe, da ist es immer eine kleine Herausforderung, andere Themen zu finden. Eine Live-Lyrix Show ist eine Reise durchs Leben, man findet sich als Zuschauer auch immer selbst wieder. Einen erzwungenen „roten Faden“ braucht es da nicht. Wenn es bei uns einen gibt, dann würde ich ihn als „das Leben“ umschreiben. Wichtig ist, dass sich das Publikum mit den Liedern identifizieren kann. Oft trällert man einen Song aus dem Radio mit, aber erst bei der Übersetzung entdeckt man die zweite Ebene. Mit unseren Songs holen wir die Leute in ihrer Erlebniswelt ab und das Kopfkino der Zuschauer lässt sie zum Protagonisten werden.

Zum Beispiel?

Wir haben im neuen Programm „Barbies“ von Pink. Sie singt davon, dass sie als berühmter Rockstar sich manchmal in ihr altes Kinderzimmer zurückwünscht, in einen sorgenfreien Raum, und mit Barbies spielt. Im Zusammenhang mit der Musik wirkt das Lied sehr intensiv und mancher unter den Zuschauern wird wieder gedanklich in die eigene Kindheit zurückversetzt. Da fließen auch mal Tränchen.

Im Anschluss an Ihre Auftritte gehen Sie gemeinsam essen, manchmal begleiten Sie dabei Fans, die Ihnen hinterherreisen. Ist das Imagepflege?

Ach, wir haben zum Beispiel einen Busfahrer aus Saarbrücken, der reist, wann immer er es einrichten kann, zu unseren Auftritten, kommt dann hinterher zu uns, um einfach „Hallo“ zu sagen. Mit dem waren wir letztens noch einen Hamburger essen. Und nein, das ist nicht Imagepflege, sondern ein schönes und lebendiges Kompliment. Außerdem sind das ja „Kenner“ der Show. Da ergeben sich im Gespräch oft neue Ideen, die uns letztendlich bereichern.

Sie sind bekennender Bodenseefan.

Ja, ich bin so ein mediterraner Typ. Nein, mal ehrlich, ich liebe das Element Wasser, gutes Essen, Bötchen fahren und das alles bietet der Bodensee. Ein hoher Freizeitwert bedeutet für mich Lebensqualität.

Zur Person

Ben Streubel, geboren 1970, wuchs im Westerwald auf. Nach dem Abitur studierte er Lehramt in Würzburg. 1989 sammelte er im Rahmen des Zivildienstes erste Erfahrungen als Radio-Moderator in einem Krankenhausfunk. Seit 1990 moderiert er unter anderem bei Antenne 1 und beim SWR 3 die Nachtsendung „Luna“. Seit elf Jahren ist „Benniebär“, so sein Spitzname, mit den Live-Lyrix auf Tournee – am 23. März um 20 Uhr in der Singener Stadthalle. Karten gibt es online oder bei der Tourist Information Singen, Stadthalle oder Marktpassage, Telefon: (0 77 31) 85 262 oder 504 (nic)