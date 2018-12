Singen vor 2 Stunden

SÜDKURIER statt Büchner: Singener Schüler bekommen ein Jahr lang ihre Heimatzeitung umsonst

Schüler und Azubis in Singen und Umgebung lesen ein Jahr lang kostenfrei ihre Heimatzeitung. Möglich machen das Privatpersonen und Unternehmen, die sich am Bildungspaten-Projekt des SÜDKURIER beteiligen. Zwei Schüler der Robert-Gerwig-Schule haben uns erzählt, warum sie dankbar für dieses Angebot sind und was sie beim Lesen des SÜDKURIER besonders überrascht hat.