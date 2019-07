von Matthias Biehlerund Ramona Löffler

Erinnern Sie sich noch als Pril-Blumen Küchenfließen dekorierten und Willy Brandt Kanzler der Bundesrepublik war? Diese Zeit soll in diesem Sommer Schwerpunkt der Serie Gedächtnis der Region sein – die 70er-Jahre. Das Singener Bauforum wurde damals gegründet, die Bildungslandschaft neu vermessen, der Einkaufstandort erweitert und quer durch den Hegau die Verwaltungsreform umgesetzt. Dies und vieles mehr brachten die 1970er-Jahre im Hegau. Vor allem die Verwaltungsreform veränderte die Region. Neue Gemeinden entstanden aus mehreren, zuvor eigenständigen Orten und mancherorts wirkt dies bis heute nach. Um diese Dinge und mehr soll es in diesem Sommer in der historischen SÜDKURIER-Serie „Gedächtnis der Region“ gehen.

Das Fernsehen ist dabei, als Bundeskanzler Willy Brandt im März 1972 vor dem Singener Rathaus für seine Wiederwahl kämpfte. | Bild: SK-Archiv

Wer hat Fotos?

Die Redaktion sucht Fotos zu den genannten und weiteren Themen aus den Jahren 1970 bis 1979. Außerdem suchen wir auch Zeitzeugen, die den Bau wichtiger Gebäude oder das Entstehen neuer Städte und Gemeinden wie zum Beispiel Tengen miterlebt haben. Wer erinnert sich noch? Wer war dabei und kann von den Sorgen und Hoffnungen um die damaligen Veränderungen erzählen?

In Engen beispielsweise wurde die Sanierung der Altstadt gestartet, deren Abschluss die aktuell Verantwortlichen jetzt erst in Angriff nehmen. Dennoch hat die Sanierung dem Städtchen ein neues Antlitz gegeben. Gibt es Beteiligte, die etwas darüber erzählen können wie die Sanierungsphase ablief oder welche kuriose Erlebnisse sich abgespielt haben? Wer hat im damals neuen Rathaus gearbeitet?

Erinnerung an den 3. Mai 1977

Ein Tag hat sich dabei besonders tief in das Gedächtnis der Region eingebrannt: der 3. Mai 1977. Ein sonniger Tag war es damals, der für Singen mit einem Hauptbeitrag in der Tagesschau zu Ende ging. Zwei RAF-Terroristen wurden an jenem Tag mitten in der Hochphase des so genannten Deutschen Herbstes in Singen nach einem lebensgefährlichen Schusswechsel festgenommen. Auch dazu suchen wir Zeitzeugen und Fotos. Oder Mitbürger die dabei waren, als SPD-Kanzler Willy Brandt einen Auftritt auf dem Singener Hohgarten hatte.

Hochzeit des Vereinshausbaus

Aufbruchstimmung gab es auch in vielen Vereinen: hier wurde ein Clubhaus gebaut, dort ein Schützenheim, das in den 70ern eingeweiht wurde. Auch sportliche Erfolge konnten gefeiert werden.

Im Bereich Nahverkehr war die Einstellung der Personenbeförderung auf der Bahnstrecke Singen-Etzwilen ein großes Thema. Es gab dann nur noch Güterverkehr. Wer hat damals die Ereignisse verfolgt? Wer fuhr Anfang der 70er regelmäßig mit dem Zug von Rielasingen nach Singen und würde für einen Artikel davon erzählen?

Dies sind nur ein paar Themen, auf die die Redaktion im Archiv gestoßen ist. In den Städten Singen, Engen, Tengen und Aach sind wie auch in den Gemeinden Rielasingen-Worblingen, Gottmadingen, Hilzingen, Steißlingen, Mühlhausen-Ehingen, Gailingen, Volkertshausen und Büsingen noch mehr bedeutende Gebäude und Einrichtungen entstanden oder wichtige Dinge geschehen. Sicherlich waren in jenem Jahrzehnt auch die Gründungen bekannter Vereine oder Gruppierungen. Die Singener Lokalredaktion ist für jeden Tipp offen und dankbar.