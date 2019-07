Die SPD-Fraktion im Singener Gemeinderat stellt folgenden Antrag:

Die Stadtverwaltung soll die Möglichkeiten zur Umsetzung des neuen Bußgeldkatalogs Umwelt des Landes Baden-Württemberg vom Dezember 2018 in Singen prüfen. Die Begründung: Das achtlose Wegwerfen von Kleinmüll, wie zum Beispiel Zigarettenkippen und Kaugummi, sei nicht nur ein zunehmendes Ärgernis, sondern verursache auch unnötige Kosten zur Beseitigung und Reinigung, die aus allgemeinen Steuermittel bezahlt werden müssten. Auch die Bevölkerung reagiere sehr sensibel auf Vermüllungen und

Verschmutzungen in der Stadt, wie auf Plätzen, Freiflächen und in der Fußgängerzone. Das Land Baden-Württemberg habe im Dezember 2018 einen neuen Bußgeldkatalog Umwelt mit unter anderem deutlich höheren Bußen bei Verstößen erlassen, erklärt die SPD-Fraktion. In Verbindung mit der bereits seit Jahren bestehenden Polizeiverordnung möge die Stadtverwaltung prüfen, welche zusätzliche Möglichkeiten und Maßnahmen sinnvoll sind und umgesetzt werden könnten.