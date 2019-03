Gottvertrauen hat Karl Glunk durch über 93 Lebensjahre geleitet. Jahr für Jahr stimmte er zu Silvester das Neue Jahr mit einem Kirchenlied an: "Nun danket all' und bringet Ehr...", verriet Pfarrer Konrad Diesch bei der Trauerfeier am Fasnachtsdienstag nach Glunks Tod. Mit genau diesem Lied wurde er nun aus dem irdischen Leben verabschiedet. "Jetzt beginnt für Karl Glunk ein neuer Abschnitt", gab der Geistliche der trauernden Familie und den Trauergästen Hoffnung mit auf den Weg. Ekkehard Halmer lies als Organist immer wieder einige närrische Akkorde einfließen, etliche Narren im Häs dokumentierten ihre Dankbarkeit an den Ehrenzunftmeister und die Formation Hontes Brass sorgte für den andächtigen Rahmen mit Musik.

Voller Gottvertrauen wurde Karl Glunk aus dieser Welt verabschiedet. Der Vollblut-Narr und bekennende Alefanz ist vergangenen Mittwoch, kurz vor dem Schmotzigen Dunschtig, gestorben. Noch vor Kurzem konnten ihn seine Freunde beim jüngsten, von ihm über viele Jahre an vorderster Stelle mitgestalteten Narrenspiegel quicklebendig im Publikum erleben. Jetzt versammelten sich rund 300 Trauergäste in der restlos ausgefüllten Singener Einsegnungshalle beim Waldfriedhof, um dem bekannten Pädagogen und Fasnachter ein letztes Mal Lebewohl zu sagen.

Glunk wusste nur zu genau um die Endlichkeit des Seins. Dass ihm das Leben dereinst so viele Jahre schenken würde, daran mochte er als junger Mann kaum glauben. Das Ereignis, das ihn ein Leben lang als Kriegsversehrter begleitet hat, konnte er erst später als Lebensgeschenk begreifen. Im letzten Kriegsjahr erwischte den damals 19-jährigen ein Schuss ins Bein. Er kam ins Lazarett und anschließend in den Heimaturlaub. Für seine Kameraden endete der Krieg allesamt tödlich. Ihn bewahrte der Treffer vor dem frühen Heldentod und Jahr um Jahr beging er diesen 13. November – wie Diesch berichtete – als zweiten Geburtstag.

In der Fasnacht liegen Spaß und Trauer naturgemäß nah bei einander, gab Pfarrer Diesch zu bedenken. Das bunte Fest findet Jahr um Jahr mit dem Aschermittwoch als Zeichen der Endlichkeit seinen Ausgang.

"Glunk war nicht nur ein närrischer Konsument, sondern ein wichtiger Produzent für das fasnächtliche Brauchtum."

Singens OB Bernd Häusler benannte die vielen Verdienste des Verstorbenen um das Schulleben und die Narretei. "Glunk war nicht nur ein närrischer Konsument, sondern ein wichtiger Produzent für das fasnächtliche Brauchtum", betonte der OB. Ab 1958 hat er über Jahrzehnte als Narrenspiegel-Regisseur und -Texter für die Fasnachtsveranstaltung verantwortlich gezeichnet.

Diesch erinnerte an ein erfülltes Leben des Verstorbenen. Seine bereits vor einigen Jahren verstorbene Frau Bruni schenkte ihm fünf Kinder. Zwölf Enkel und drei Urenkel zählen inzwischen mit zur Familie.

Pfarrer Diesch zeichnete das Leben des Verstorbenen als Mensch, Vater, Lehrer und Politiker nach. Er habe – wie es ihm Karl Glunks Kinder berichteten – ein Leben aus dem Eff-Eff geführt: Ein Eff für die Familie, das zweite für die Freunde. Die haben sich nun ein letztes Mal um ihn versammelt.