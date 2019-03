von sk

Rund 100 Menschen sind am Freitag im Rahmen der Fridays for Future-Proteste in Singen auf die Straße gegangen und von der August-Ruf-Straße bis zum Rathausplatz gezogen. Dabei haben die Teilnehmer mit Plakaten und Mikrofon darauf aufmerksam gemacht, dass sie sich einen Wandel in der Klimapolitik wünschen. Die Schüler-Bewegung ist seit einigen Wochen weltweit aktiv, die erste Demonstration in Singen war vor zwei Wochen.

Singen Sie wollen demonstrieren, bis sich in Berlin was tut: Fridays for Future in Singen Das könnte Sie auch interessieren

Unter den Teilnehmern in Singen waren nicht nur Jugendliche, sondern auch einige ältere Menschen. Die 82-jährige Roswitha Besnecker hat sich zum Beispiel aus Solidarität auf den Weg gemacht zu ihrer ersten Demo, wie sie erzählt. Ihr habe zu denken gegeben, wie Astronaut Alexander Gerst in einer Videobotschaft an seine Enkel den Blick aus dem All beschrieb und sagte, was für einen schlechten Planeten Menschen den nächsten Generationen übergeben. Daran wollen die Fridays for Future-Aktivisten etwas ändern und die Politik animieren, beispielsweise Klimaziele umzusetzen. Die nächste Demo ist in zwei Wochen geplant.