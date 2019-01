von SK

Ein 51-jähriger Rollerfahrer hat am Sonntag gegen 14.45 Uhr in Singen einen Zusammenstoß mit einem Auto vermeiden wollen und daher im Kreisverkehr zur Max-Porzig-Straße so sehr gebremst, dass er gestürzt ist. Dabei blieb er unverletzt. Wie die Polizei mitteilt, soll ein Autofahrer dem Mann die Vorfahrt genommen haben. Der Autofahrer fuhr danach weiter in die Bruderhofstraße gen Nordstadt, konnte dank aufmerksamer Zeugen aber rasch ermittelt werden. Er habe den Unfall nicht bemerkt.

Nun sucht die Polizei nach einem Paar, das in einem dunklen BMW an der Unfallstelle anhielt, sich nach dem Rollerfahrer erkundigte und dem Unfallauto hinterherfuhr, um das Kennzeichen zu ermitteln. Hinweise zum Paar und Vorfall an die Polizei Singen, Telefon (0 77 31) 88 80.