von SK

Ein 34-jähriger Rollerfahrer war am Dienstag gegen 15.50 Uhr nicht nur deutlich alkoholisiert, sondern auch mit mehreren Mängeln in Singen unterwegs. Wie die Polizei mitteilt, hielten Beamte des Polizeireviers den Rollerfahrer in der Peter-Thumb-Straße an und kontrollierten ihn. Dabei bemerkten sie, dass er betrunken war. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über drei Promille. Außerdem konnte der 34-Jährige keine Mofa-Prüfbescheinigung vorweisen und an seinem Motorroller fehlte ein gültiges Versicherungskennzeichen. Die Beamten untersagten dem Mann die Weiterfahrt und veranlassten eine Blutprobe. Der Mann muss sich unter anderem wegen einer Trunkenheitsfahrt verantworten.