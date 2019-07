Auf dem Heinrich-Weber-Platz ging es drei Tage lang um das Thema Flüchtlinge und Fluchtursachen. Auf Einladung des Caritasverbands Singen-Hegau und der Singener Kriminalprävention (SKP) machte der Missio-Truck mit der Ausstellung „Menschen auf der Flucht“ für drei Tage Station. Am Beispiel von Bürgerkriegsflüchtlingen des Ostkongo wurden die Gäste durch die sechs Stationen des Trucks geführt, wie die Kriminalprävention in einer Pressemitteilung erklärt. Die Ausstellung beginnt mit einem Computerspiel, in dem die Fluchtgeschichte eines Flüchtlings nacherlebt werden kann. Außerdem stehen Objekte, Texttafeln und Mitmachangebote sowie acht Biographien zur Verfügung.

Das Bildungsfahrzeug zu „Menschen auf der Flucht“ ist 18 Tonnen schwer und 20 Meter lang und wird vom katholischen Hilfswerk Missio zur Verfügung gestellt. Mithilfe von multimedialen Elementen sollen Schülern und Bürgern das Schicksal von Flüchtlingen aus Afrika und die Fluchtursachen vermittelt werden. Eva Maria Daganato, pädagogische Mitarbeiterin für den Missio-Truck, war beeindruckt vom Besuch in Singen: „Drei Schulklassen und zahlreiche Bürgerinnen und Bürger haben die Ausstellung durchlaufen. Wir hatten beeindruckende Diskussionen mit den Gästen, darunter auch sehr kontroverse Gespräche“, wird sie in der Presseinfo zitiert.

Millionen Menschen fliehen weltweit vor Krieg, Verfolgung, Trockenheit, Katastrophen, Perspektivlosigkeit, Hunger und Krieg um wertvolle Rohstoffe. Die Ausstellung stellt beispielhafte Dienste kirchlicher Partner in den betroffenen Regionen vor: Soforthilfe, Empowerment, Traumaarbeit, Inklusionsförderung. Sie stellt die Lebensleistung von Flüchtlingen vor, auch unter widrigen Lebensumständen Würde zu bewahren und die eigene Entwicklung in die Hand zu nehmen.

Althandys spenden: Wer den Menschen in Kongo helfen will, kann sein Althandy über missio spenden. Aus dem Erlös des Recyclings und der Wiederverwertung erhält missio einen Betrag, mit dem Familien in Not durch die Aktion Schutzengel unterstützt werden. Althandys können bis zum 15.09.2019 beim Caritasverband in der Feuerwehrstraße abgegeben werden (dort steht eine Box).