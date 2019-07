Profis aus renommierten Orchestern kommen jedes Jahr im Sommer am Bodensee zusammen, um ein Kammerorchester zu bilden und zusammen Werke einzustudieren. Unter den Musikern kommen zum Beispiel welche vom Brucknerorchester Linz, vom Nationaltheater Mannheim und sogar vom Royal Philharmonic Orchestra London.

Unter der Leitung von Gero Wittich tritt das Ensemble nun im Bürgersaal in Singen auf. Auf dem Programm stehen die Konzert-Ouvertüre „Die Hebriden“ von Felix Mendelssohn Bartholdy, das Konzertstück für vier Hörner von Robert Schumann sowie die zweite Sinfonie von Ludwig van Beethoven, wie der organisierende Lions Club ankündigt.

Vier Hornisten als Solisten

Solisten im Konzertstück von Schumann sind Daniel Loipold (Solo-Hornist im Brucknerorchester Linz), Hana Hockauf (Solo-Hornistin im Staatstheater Kassel), Joachim Pfannschmidt (stellvertretender Solo-Hornist im Staatstheater Kassel) und Marlene Pschorr (WDR Sinfonieorchester Köln). Das Kammerorchester trifft sich aus Freude am gemeinsamen Musizieren jeden Sommer am See zu einer Probenphase und zwei Konzerte.

Diese gelten seit Jahren in der Region als einer der musikalischen Höhepunkte des Sommers. Das Singener Konzert findet statt im Rahmen der Verleihung des Kulturförderpreises 2019 durch den Förderverein des Lions Clubs Singen-Hegau.

Das Konzert ist am Freitag, 9. August, 20 Uhr, im Bürgersaal des Rathauses Singen zu hören. Der Eintritt ist frei