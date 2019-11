Singen-Beuren – Eine Reihe von Stadträten melden Bedenken gegen die Renaturierung der Aach im Singener Ortsteil Beuren an. Hier soll auf einer Länge von 220 Metern der Uferweg verlegt werden und in leicht geschwungener Form ein besseres Erleben des Flussverlaufs ermöglichen. Zu diesem Zweck sind ferner Abflachungen mit naturnahen Gestaltungen vorgesehen. Ähnlich wie in einem Abschnitt der Aach im Ortsteil Hausen würde dies an zwei Stellen das Ufer zugänglich machen. Zu den Gestaltungsdetails gehören Sitzgelegenheiten mittels fest verankerter Baumstämme beziehungsweise Findlingen, im Bereich des neu verlegten Wegs ist an Bänke gedacht.

Überraschende Einwände gegen das Projekt

Die Widerstände im zuständigen Ausschuss kamen unerwartet, weil es sich bei der Renaturierung des gesamten Flussverlaufs um ein seit Jahrzehnten bestehendes und von allen Fachbehörden und Verbänden abgesegnetes Projekts handelt. Das abschnittsweise Vorgehen zieht das Vorhaben zwar in die Länge, ist aber aus finanziellen Gründen kaum anders umsetzbar. Von einer unproblematischen Behandlung des Tagesordnungspunktes konnte auch wegen der klaren Befürwortung durch den Beurener Ortschaftsrat ausgegangen werden.

Gottmadingen Renaturierung als deutsch-schweizerisches Projekt Das könnte Sie auch interessieren

Ausgelöst wurde die Debatte von Klaus Niederberger (CDU), der den betreffenden Flussabschnitt aus eigener Anschauung kennt und ihn „so wie er ist eigentlich für ganz schön“ hält. Er wollte wissen, ob die Renaturierung möglicherweise als Hochwasserschutz nötig sei, was nach Angaben der Projektbetreuer nicht unmittelbar der Fall ist. Oberbürgermeister Bernd Häusler verwies im Verlauf der Diskussion allerdings darauf, dass die Summe der Einzelrenaturierungen insgesamt die Flussgeschwindigkeit drossele und so das Vorhaben letztlich auch als Element des Hochwasserschutzes angesehen werden kann.

Ökologischer Mehrwert oder Verstümmelungsaktion?

Die Nachfrage von Karin Leyhe-Schröpfer (Grüne) bezog sich auf den im Zuge des Vorhabens unumgänglichen Verlust von sechs Bäumen. Sie sollen zwar durch standorttypische Bäume ersetzt werden, dennoch kommt Kirsten Brößke (FDP) das Ganze wie eine Verstümmelungsaktion vor. Die Kosten in Höhe von 205 000 Euro sorgte dabei für eine Zweckgemeinschaft der FDP-Stadträtin mit Markus Weber von der Neuen Linie. Ihm tut das „Fällen von sechs Bäumen weh“, weshalb er vor einem Beschluss einen Besichtigungstermin vorschlug.

Durch die Einwände vom Glauben an die Sinnhaftigkeit kommunalpolitischer Arbeit abzufallen schien dagegen Walafried Schrott von der SPD. Das Konzept zur Renaturierung der Aach sei nach langer Diskussion vor rund 20 Jahren beschlossen worden, es sei ökologisch schlüssig und beim Vorgehen in Etappen handle es sich um eine pragmatische Form der Umsetzung.

Im Plan vorgesehen ist auch die Renaturierung der Aach in Nachbarschaft des Museums Art & Cars (MAC). Vorerst bleibt hier auf Beschluss des Gemeinderats aber alles beim Alten. | Bild: Tesche, Sabine

Die Bemerkung von Angelika Berner-Assfalg (CDU), dass sie sich eine Renaturierung der Aach auch gut in Singen auf Höhe des Museums Art & Cars (MAC) hätte vorstellen können, darf als Einverständnis mit Walafried Schrotts Sichtweise gewertet werden. Denn auch hier entstand vor etwa einem Jahr eine Diskussion über eine Neugestaltung. Damals setzten sich die Gegner durch, wobei die Gründe für die Ablehnung nie ganz offen ausgesprochen wurden. So ließ sich in der damaligen Debatte der Eindruck gewinnen, dass die Nachbarschaft zum MAC eine Rolle spielte, deren Betreibern einige Stadträte kein weiteres Zugeständnis bei der Gestaltung des Umfeldes gönnen mochten.

Wie geht‘s weiter?

Die Ausschreibung für die Renaturierung der Aach in Beuren soll im Winter erfolgen. Nach vorbereitenden Arbeiten sind die Uferabflachungen und die Wegverlegung im Mai vorgesehen, wobei mit einer Bauzeit von vier bis sechs Wochen gerechnet wird. Dieser Zeitplan kann trotz des aufgeschobenen Beschlusses eingehalten werden, wenn sich die Ausschussmitlieder in ihrer nächsten Sitzung am Donnerstag, 14. November, für die Zustimmung entscheiden. Als Entscheidungshilfe soll eine Besichtigung des betreffenden Abschnitts der Aach (15 Uhr, Treffpunkt bei der Beurener Kirche) dienen, die anschließende Sitzung im Singener Rathaus beginnt um 16 Uhr. Das letzte Wort in der Angelegenheit hat der Gemeinderat.