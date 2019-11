Im zweiten Anlauf haben die Stadträte des Ausschusses für Stadtplanung, Bauen und Umwelt der auf einem Abschnitt von rund 220 Metern vorgesehenen Renaturierung der Aach im Singener Ortsteil Beuren zugestimmt. Es ist davon auszugehen, dass der Gemeinderat sich dem anschließt, sodass in den nächsten Monaten mit den vorbereitenden Arbeiten begonnen werden kann. Bis Mai soll die Renaturierung abgeschlossen sein, der volle Erlebnismehrwert dürfte ab Frühjahr 2021 zur Geltung kommen.

Dem Beschluss vorangegangen war ein Ortstermin der im Ausschuss vertretenen Stadträte. Als notwendig angesehen wurde der Ausflug in den Ortsteil aus zwei Gründen: Zweifel an der Renaturierung wurden erstens dadurch geweckt, dass der betreffende Abschnitt in seinem jetzigen Zustand „als eigentlich ganz schön“ (Klaus Niederberger, CDU) angesehen wird und durch die Renaturierung unter anderem sechs Bäume gefällt werden müssen; zweitens kostet die Umgestaltung mit voraussichtlich 205 000 Euro eine Stange Geld, weshalb die Stadträte sich nicht nur auf Grundlage der Planskizzen ein Bild machen wollten.

Nach dem Ortstermin ist den Ausschussmitgliedern die Befürwortung offensichtlich leichter gefallen. Walafried Schrott (SPD) hob in der anschließenden Aussprache im Singener Rathaus die höhere Erlebbarkeit des Flussabschnitts durch die geplante Wegverlagerung und zwei Uferabflachungen hervor. Für Volkmar Schmitt-Förster (Freie Wähler) war außerdem die „Verlässlichkeit der Planung“ ein Grund zur Zustimmung: Zu berücksichtigen sei, dass es sich bei der Umgestaltung des Flussabschnitts um ein auf Jahrzehnte angelegtes und abgestimmtes Projekt zur Renaturierung der gesamten Aach handle.

Bedenken nicht vollends ausgeräumt

Einstimmigkeit wurde gleichwohl nicht erreicht. Klaus Niederberger und Kirsten Brößke (FDP), die in der ersten Sitzung die Renaturierung als eine Verstümmelungsaktion eingestuft hatte, stimmten gegen die Umgestaltung. Angelika Berner-Assfalg (CDU) enthielt sich.