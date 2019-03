von SK

Im verflixten siebten Jahr seiner Teilnahme beim Wettbewerb Jugend forscht verzeichnet das Hegau-Gymnasium ein Rekordergebnis: 17 Schülerinnen und Schüler waren mit acht Projekten beim Regionalwettbewerb Donau-Hegau an den Start gegangen, so viele wie nie zuvor. "Damit gehört die Singener Schule zu den teilnehmerstärksten am Wettbewerb", berichtet Schulleiterin Kerstin Schuldt in einer Pressemitteilung des Gymnasiums. Das beschert dem Hegau-Gymnasium bereits zum fünften Mal in Folge einen Schulpreis in Höhe von 250 Euro, den Schulleiterin Kerstin Schuldt stolz in Empfang nahm.

Der Wettbewerb wird von der Stiftung Jugend forscht getragen und betrachtet die Ausbildung und Förderung junger Menschen in Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik als eine entscheidende Aufgabe zur Sicherung der Zukunftsfähigkeit. Bundesweit gibt es jedes Jahr über 110 Wettbewerbe, um Kinder und Jugendliche für Naturwissenschaft und Technik zu interessieren, Talente frühzeitig zu entdecken und sie gezielt zu fördern. "Wir verfolgen das Ziel, die Gesellschaft für das Thema Nachwuchsförderung zu sensibilisieren, für eine breite Unterstützung zu werben, das kreative, forschende Lernen umfassend zu verankern und Beiträge zu bildungspolitischen Diskussionen zu liefern", erklärt Roland Renner als Leiter des Regionalwettbewerbs Donau/Hegau. Das Jugend forscht-Netzwerk wirke im engen Verbund mit Schule, Wirtschaft, Wissenschaft, Politik und Medien.

Elena Krasnova | Bild: Hegau-Gymnasium

Auch die Schülerinnen und Schüler aus Singen im Alter von elf bis 17 Jahren wurden reichhaltig für ihr Bemühen belohnt: Elena Krasnova (17) aus der Jahrgangsstufe 12 wickelte Spulen in ungewöhnlicher Geometrie und vermaß ihre Magnetfelder. Ihre Messungen bestätigte sie zudem selbst durch umfangreiche theoretische Berechnungen. Ziel ihrer Arbeit ist die Entwicklung künstlicher Magnetfelder, um Satelliten, Astronauten und zukünftige Kolonien auf Mond oder Mars vor dem Sonnenwind zu schützen. Die Systematik und Akribie ihrer Untersuchungen erbrachten ihr den Regionalsieg im Fachgebiet Physik und die Teilnahme am Landeswettbewerb vom 27. bis 29. März in Fellbach.

Larissa Johnen | Bild: Hegau-Gymnasium

Ein autonom fliegendes Solarflugzeug war Ziel der ebenfalls 17-jährigen Larissa Johnen (Jahrgangsstufe 12). Um dieses Projekt zu bewerkstelligen, benötigte sie viele sehr spezielle Bauteile, die einerseits schwierig zu beschaffen und andererseits noch individuell zu modifizieren waren. Dadurch fehlte ihr nach eigener Aussage „noch eine Woche Zeit“, um das Modell endgültig flugfähig zu bekommen. Dennoch konnten die vielversprechenden Tests einzelner Baugruppen und die dazugehörige Ausarbeitung die Jury für einen zweiten Platz im Fachgebiet Technik und einen hochdotierten Sonderpreis des Ministeriums für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft überzeugen.

Judith Lutz (15) und Aliya Mbianda Njiki (14) (vermutl. von rechts nach links) | Bild: Hegau-Gymnasium

Ein verdienter dritter Platz im Fachgebiet Biologie ging an Judith Lutz (15) und Aliya Mbianda Njiki (14) aus der Klasse 9C, die in einer umfangreichen Feldstudie die vom Aussterben bedrohte schwarze Mörtelbiene und ihren Lebensraum in Hilzingen-Riedheim untersuchten und die Ergebnisse ihrer Forschungen dokumentierten.

Sämtliche Arbeiten wurden betreut von den Lehrern Martin Anders und Martin Stübig sowie dem pensionierten Lehrer und Jugendbegleiter an der Schule Klaus Meister.

Weitere Teilnehmer