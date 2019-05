Schon eine halbe Stunde vor dem offiziellen Start strömten die Teilnehmer aus allen Richtungen in die Mühlenstraße. Familien samt Nachwuchs im Kinderwagen, Einzelpersonen und Gruppen waren gekommen, um beim Sponsorenlauf für den Be-Treff als Einrichtung der Lebenshilfe Singen-Hegau dabei zu sein. Und Vierbeiner – auch viele Hunde gingen auf die Strecke. Sie alle stellten in diesem Jahr einen Rekord auf: 701 Teilnehmer liefen in der neunten Auflage 6664 Kilometer ein.

Vielköpfige Firmen-Teams

Mitarbeiter von Singener Firmen kamen gleich im Pulk, die genaue Zahl wusste Michael Preisler von Constellium nicht: „Es können so 60 Leute sein“, schätze er die Anzahl der Teilnehmer. Silke Huß hatte auch ihre zehnjährige Tochter mitgebracht, Giuseppe Semerara von der Firma Elgo wartete mit seinen Hunden Eros und Mora auf den Startschuss.

Die Helfer im Anmeldebüro hatten gut zu tun. Im Bild von links: Regine Achartz, Birgit Francavilla, Claudia Gönner, Britta Bühl und Hildegard Kühn.

Das Wetter war auch für Cordula Fischer und das Sportskanonen-Team der Steuerkanzlei Reichert und Reichert kein Thema: „Wir machen immer mit, bei uns ist alles dabei, was in der Firma rumrennt“, zählte sie 26 Leute samt Hund und Kleinkind.

Läufer jeden Alters sind dabei

An den Start ging jedes Alter, im Rollstuhl geschoben waren auch Bewohner des Altenheims St. Anna wieder dabei. Das 44-köpfige Maggi-Team war hochmotoviert: „Wir wollen unser Ergebnis vom letzten Jahr toppen“, sprach Gaby Kopp für die ganze Mannschaft. Die ehemaligen GF-Mitarbeiter starteten das erste Mal unter dem neuen Firmennamen Fondium. „Wir sind auch neu motiviert und laufen mit neuem Enthusiasmus“, verriet Michaela Homann.

Christa Bühl als Vorsitzende der Lebenshilfe war hocherfreut: „689 Läufer hatten sich schon angemeldet, so viele waren es noch nie.“ Hans-Jörg Reichert war in seiner Begrüßung voll des Lobes für die Teilnehmer und die Stadt: „Singen ist nicht nur Kreismeister in Bezug auf Umweltschutz, sondern auch im Bereich Inklusion.“

Freizeitangebote für Menschen mit Behinderung ausweiten

Die Lebenshilfe stehe auch vor einer großen Herausforderung mit neuen Aufgaben. Ziel sei es, ein Zusammenschluss mit der Lebenshilfe Konstanz zu erreichen und auch Flüchtlingskinder aufzunehmen. Dazu müsse das Angebot der Freizeiteinrichtung für Menschen mit Behinderung erweitert werden, erläuterte Hans-Jörg Reichert.

Bevor Oberbürgermeister Bernd Häusler den Startschuss gab, waren 638 Teilnehmer registriert. Das waren schon 100 mehr als im vergangenen Jahr. OB Häusler lobte die große Bereitschaft, für einen guten Zweck mitzumachen. Das stehe für eine tolle Gemeinschaft in Singen.

In bester Stimmung setzte sich nach dem Startschuss die Menschentraube gemächlich in Bewegung, es ging auch nicht um Preise, Leistung und Schnelligkeit. Es zählten die gelaufenen Kilometer und wie hoch der Sponsor diese honoriert.