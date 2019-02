von Hannes Schultheiss

Die erstaunlich vielen schick eingekleideten jungen Männer und Frauen, die zwischen der Innenstadt und der Stadthalle hin und herpendelten, fielen schon auf. Sie müssen wohl gerade eine Mittagspause eingelegt und etwas Sonne getankt haben, ehe auf der 8. Internationalen Bodensee-Schülerfirmen-Messe wieder fröhlich weiterverhandelt, verkauft und beraten wurde. Insgesamt hatten sich 39 Übungsfirmen aus ganz Baden-Württemberg auf den Weg nach Singen gemacht, um ihre Produkte an selbstgestalteten Ständen zu präsentieren und mit den anderen Firmen ins Geschäft zu kommen.

Hier verhandelten die einzelnen Schülerfirmen untereinander mit virtuellen Summen, nicht mit echtem Geld. Sie müssen dabei allerdings so aufgestellt sein, dass sie jederzeit in den realen Markt einsteigen könnten. Das heißt, sie verfügen über mehre Abteilungen wie Buchhaltung und Marketing, die von einzelnen Schülergruppen übernommen werden. Im Laufe des Projekts wechseln die Schüler dabei zwischen den Aufgabenbereichen, um einen möglichst breiten Einblick in die Arbeitsweise eines Unternehmens zu erhalten.

Ergänzung zum theoretischen Wissen

Davon, dass das Konzept Übungsfirma eine gelungene Ergänzung zur Aneignung rein theoretischen Wirtschaftswissens darstellt, ist BWL-Lehrer Dominik Albrecht von Furtwangen überzeugt. Er ist zur Unterstützung der von ihm unterrichteten Übungsfirma natürlich auch mit von der Partie in der Stadthalle: "In der Praxis wird immer auch theoretisches Wissen vermittelt, andersherum ist das hingegen nicht zwangsläufig der Fall. Die Schulen tun einiges dafür, dass die Schüler tatsächlich ein Gefühl dafür bekommen, wie es ist, in einer Firma zu arbeiten." Was ebenfalls sehr real ist, sind die Firmen, welche die Patenschaft für die Schülerfirmen übernehmen. Denn innerhalb der Marktsimulation vertreten die Schülerfirmen tatsächliche Betriebe und handeln hier untereinander auch mit den spezifischen Produkten.

So wird die Schülerfirma der Robert-Gerwig-Schule Furtwangen vom Traditionsunternehmen Tipp-Kick unterstützt und trägt auch dessen Namen. An ihrem Stand präsentieren sie deshalb auch eine Auswahl der kleinen Fußballer. Doch weshalb werden die Messen überhaupt veranstaltet, wenn der Handel zwischen den Übungsfirmen vor allem virtuell abläuft? "Der Grund liegt zum einen darin, dass gekonnte Repräsentation nach außen in der Wirtschaft etwas Grundlegendes ist. Außerdem haben die Schüler hier die Aufgabe, in Face-to-Face-Situationen miteinander zu verhandeln", erklärt Dominik Albrecht.

Alle haben Spaß an der Sache

Ziel der Firmen ist es also, vor Ort ins Geschäft zu kommen. Jede Firma soll fünf Käufe an einem anderen Stand erledigen sowie zehn Einheiten ihres Produkts selber verkaufen. Über die gesamte Messezeit herrscht daher ein reges Treiben in der Stadthalle. "Crazy Vehicles Sales" aus Überlingen etwa verkauft einige imaginäre Fahrräder an das Mannheimer "Magic Sporthouse", während die "Timeline"-Reisegesellschaft aus Freiburg eine Ladung Tipp-Kick-Figuren bestellt. Auch bei den Schülern kommt die Idee Übungsfirma gut an. Alle haben sichtlichen Spaß bei der Sache. "Ich hätte mir schon in der Realschule mehr praxisbezogenen Unterricht gewünscht", meint Baris Acar, welcher eben das Geschäft mit Tipp-Kick abwickelt hat. Ähnlich sieht es seine Geschäftspartnerin Susanna Dittebrand aus Furtwangen: "Ich glaube, durch die Übungsfirma werden wir uns in einem echten Unternehmen schneller zurechtfinden."