von SK

Ein unbekannter Täter hat laut Polizei in der Nacht auf Dienstag an einem Auto beide Reifen der Beifahrerseite und an einem zweiten Auto den linken hinteren Reifen zerstochen. Beide Fahrzeuge waren in der Königsberger Straße abgestellt. Der Schaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Personen, die den Vorfall beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Singen, (0 77 31) 888-0, zu wenden.