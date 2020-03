Die Folgen der Corona-Krise überschlagen sich weiter. Das greift auch auf die im Hegau ansässigen Unternehmen über, wie eine SÜDKURIER-Umfrage aufzeigt. Nach der Ansage von Kanzlerin Angela Merkel herrscht vor allem im Einzelhandel die große Verunsicherung. Sie gab bundesweit unter anderem die Maßgabe heraus, dass alle Läden schließen müssen, bis auf Ausnahmen, wie in den Bereichen Lebensmittel, Apotheken oder Tankstellen.

„Eine am Montag veröffentlichte, bis zum Juni geltende Verordnung des Landes Baden-Württemberg weist nicht aus, dass Einzelhandelsgeschäfte schließen müssen. So hängen wir in der Luft und warten auf eine endgültige uns verbindliche Entscheidung“, erklärt Otto Schweizer, Inhaber eines gleichnamigen langjährigen Singener Sport-Geschäftes.

Weniger Personal im Einsatz

„Wir sind mit unserem Einsatz der insgesamt 25 Beschäftigten schon heruntergefahren. Selbst, wenn das Geschäft geschlossen werden müsste, bliebe noch reichlich Arbeit, wie durch den Waren-Eingang und unseren Online-Versandhandel. Es zahlt sich aus, dass wir breit aufgestellt sind“, so Schweizer.

„Ich halte eine Reduzierung der Öffnungszeiten für eine bessere Lösung als komplette Schließungen. Das habe ich auch Kollegen des Singener Einzelhandels vorgeschlagen. Eine positive Resonanz bleibt aber bisher aus“, berichtet Schweizer. Wenn er sein Geschäft schließen müsste, sollten die Beschäftigten erst einmal Überstunden abbauen. Auch rechtlich gäbe es noch einiges zu klären, falls die Geschäfte längere Zeit nicht öffnen dürften, betont Schweizer.

„Ich bin kein Virologe. Alle müssen die Maßnahmen mittragen, die zum Schutz der Bevölkerung dienen. Es bedarf aber auch einer klaren Regelung“, fordert Schweizer, der eine spürbare Zurückhaltung der Kunden feststellt. Und die Wintersport-Saison sei nach der Schließung der Skigebiete ohnehin beendet.

Kein Verständnis bei Fahrrad Graf

Auf einen guten Start in die Saison hoffen die Beschäftigten von Fahrrad Graf in Gottmadingen. Nun fehlen aber nach dem Einreise-Verbot für die Schweizer die vielen Kunden aus der Nachbarschaft. „Wir wissen nicht, wie es in den nächsten Tagen weitergeht und ob unser Geschäft schließen muss. Das ist für uns eine schwierige Situation“, sagt Christian Himmel, Verkaufsleiter bei Fahrrad Graf.

„Es wäre allerdings nicht zu verstehen, wenn ausgerechnet ein Fahrrad-Geschäft nicht mehr öffnen dürfte, im Gegensatz zu anderen Firmen, wie Tankstellen und Auto-Werkstätten, welche die Mobilität garantieren sollen. „Gerade in dieser Zeit ist das Radeln eine gesunde Art, sich an der frischen Luft zu bewegen“, betont Himmel.

Absatz-Plus bei Maggi

Beim Singener Nestlé-Zweigwerk Maggi sorgt das Coronavirus sogar für einen Absatz-Schub. „Ravioli, andere Dosen-Lebensmittel und Suppen sind derzeit sehr gefragt. Wie lange das anhält, können wir aber nicht voraussehen“, sagt Pascal Moser, Leiter der Singener Firma der Lebensmittel-Branche.

Die 600 Beschäftigten seien dazu angehalten, sehr sorgsam mit dem Thema Corona umzugehen. „Die ohnehin strengen Hygiene-Vorschriften haben wir nochmals verschärft, wie beispielsweise, indem der Mindestabstand zwischen den Mitarbeitern vergrößert wurde. Auch der Verzicht von der Teilnahme an Seminaren und Meetings gehört dazu. Bei reduzierten Treffen achten wir darauf, dass eine bestimmte Anzahl von Personen nicht überschritten wird“, betont Moser.

„Besorgte Beschäftigte können im Zweifel einige Zeit zuhause bleiben. Dies gilt insbesondere, wenn sie im Gebieten Urlaub gemacht haben, die sich erst im Nachhinein als gefährdete Regionen herausgestellt haben“, erklärt Moser. Für solche Abwesenheiten müssten die Beschäftigten Urlaub nehmen oder Überstunden abbauen. Die Absprache unter den Mitarbeitern funktioniere sehr gut, betont der Werksleiter.

Zwei Mitarbeiter bleiben zuhause

„Unsere Firma bleibt bisher glücklicherweise weitgehend von Negativ-Wirkungen der Corona-Krise verschont. Es gibt keine Umsatzeinbußen“, sagt Alfred Ptak, einer der beiden Geschäftsführer des Hilzinger Unternehmens Ladwig und Überall – das produziert Teile der Metallverarbeitung und hat eine eigene Firmen-Werkstatt, die unter anderem deutsche Autokonzerne beliefert.

„Wichtig wäre es allgemein, allen Beschäftigten schneller mitzuteilen, wo es Corona-Fälle gibt, auch wenn sich die Kollegen zuhause befinden“, sagt Ptak. Auch in seiner Firma seien zwei Mitarbeiter mit Personen in Kontakt gekommen, die in einer Abteilung eines anderen Unternehmens arbeiten, in der ein Mann am Corona-Erreger erkrankt sei. Vorsorglich sollen diese Beschäftigten dem eigenen Betrieb fern bleiben.

„Ich habe auch kein Verständnis dafür, dass manche Menschen die klaren Handlungsvorgaben ignorieren. Es geht bei der Vorbeugung nicht um Einzelpersonen und das eigene Ego, sondern darum, für die Allgemeinheit ein Opfer zu bringen. So kann auch die Gefahr für ältere Menschen eingedämmt werden“, sagt Ptak.

Amcor ist gut vorbereitet

Auch das Singener Zweigwerk des weltweit tätigen Verpackungsunternehmens Amcor hat sich auf die neue Situation eingestellt. „Die Sicherheit unserer Mitarbeiter steht im Mittelpunkt all unserer Entscheidungen. Als ein führendes globales Unternehmen sind wir gut vorbereitet und ergreifen Maßnahmen, um unsere 50 000 Mitarbeiter sowie unsere Kunden und Partner zu unterstützen – wo immer sie sich auch befinden mögen“, erklärt die zentrale Medienstelle in Zürich über die Singener Amcor-Pressesprecherin Ulrike Klett.

Enge Zusammenarbeit

„Unsere 250 Produktionsstätten sind offen. Wir halten die Produktion für unsere Kunden aufrecht, weltweit. Dabei arbeiten wir eng mit unseren Kunden zusammen und nutzen unsere globale Präsenz, um ihre Bedürfnisse zu erfüllen“, so Amcor. Das Unternehmen wende weiterhin die neuesten Richtlinien der Weltgesundheitsorganisation und der Regierungsbehörden in den Ländern an, in denen es tätig sei, wird von Seiten der Pressestelle betont.