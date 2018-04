Singen Raus aus den dicken Winterjacken

Endlich Frühling: Darauf hat der Hegau gewartet. Mit den ersten Sonnenstrahlen füllen sich die Singener Cafés. Der SÜDKURIER hat sich umgeschaut

Für dieses Wochenende haben die Meteorologen fast sommerliche Temperaturen vorhergesagt. Da hält es niemanden mehr im Haus. Menschen jeden Alters tummeln sich in der Innenstadt. Frische Luft ist angesagt. Das Bild könnte unterschiedlicher nicht sein. Während so mancher noch seine dicke Winterjacken trägt, zeigen sich andere schon in kurzen Hosen.

Auch die Händler freuen sich über das schöne Wetter. Heike Allenstein, Verkäuferin im Heikorn erlebt, wie die Lust auf bunte Farben steigt. Sie spürt, dass die Leute besser gelaunt seien.

„Bei dem Wetter werden die Frisuren wieder kürzer und farbiger“, schildert Madlen Winnige, Chefin des Friseurgeschäfts Coco. Die Kunden seien wieder besser drauf und geduldiger, sobald die Sonne scheint. „Im Sommer kommen zwar nicht mehr Kunden, sie kommen aber öfters“, weiß die Friseurin.

Auch außerhalb der Innenstadt genießen Menschen die Sonne. Nachdem Simona De Luca ihre Kinder vom Kindergarten abgeholt hat, genießt sie die Sonnenstrahlen im Stadtpark an der Aach. „Auch die Kinder sind bei diesem Wetter fröhlicher. Man kann leichter mit ihnen raus gehen, ohne das ständige An- und Ausziehen“, freut sich die Mutter. Sie hat auch bemerkt, dass ihr bei schönem Wetter öfter mit dem Kinderwaagen geholfen oder die Tür aufgehalten wird.

Michael Reckziegel genießt den Frühling an der Aach: „Es tut einfach gut, hier auszuspannen und die Wärme zu genießen.“ Ihm gefällt es aber auch am Bodensee oder am Rhein.

Anny und Shirley, beide zwölf Jahre alt, sitzen auf einer Bank in der Fußgängerzone und lassen sich die Sonne ins Gesicht scheinen. „Wir sind heute zum Shoppen hier und feiern, dass wir schon seit fünf Jahren beste Freundinnen sind“, erzählt Shirley strahlend. In der Schule seien alle besser gelaunt, seit die Sonne scheint. „Dann geht man auch gerne raus in die Pause“, sagt Anny. Es mache Freude, einfach ohne Jacke rausgehen zu können. Das sieht auch Manuela Oberist so, die mit ihrer Tochter in der Stadt unterwegs ist: „Wir freuen uns auf leichte Kleidung, raus aus dem Wintermantel und rein ins T-shirt!“

Plötzlich sind Sonnenbrillen sehr gefragt, wie der Optikermeister und Filialleiter von Krass, Marian Moreau, feststellt: „Es ist viel mehr los hier seit die Sonne scheint.“ Das gute Wetter belebt die Stadt. Die Händler dürften am Wochenende mit dem verkaufsoffenen Sonntag davon profitieren. Auch die stolzen Besitzer von Oldtimern können ihre glänzenden Schätze in der Sonne besser präsentieren.

So wirkt Vitamin D

Sonnenlicht gilt als wichtigste Vitamin D-Quelle. Durch das Licht der Sonne wird vor allem in der Haut die Vitamin-D-Vorstufe Cholecalciferol produziert, die in der Leber zum 25OH-Vitamin-D3 umgewandelt und dann in Muskeln und Fettgewebe gespeichert wird. Vitamin D ist dabei nicht nur für Knochen, Zähne und Gelenke gut, sondern wirkt als Stimmungsaufheller. Das liegt daran, dass Vitamin D bei der Stressbewältigung hilft, ein hormonelles Gleichgewicht herstellt, für einen besseren Schlaf sorgt und die Aufmerksamkeit steigert. Im Volksmund bezeichnen viele Menschen diese positiven Auswirkungen als „Frühlingsgefühle“. Quelle und weitere Informationen: www.ndr.de/ratgeber/gesundheit/Vitamin-D-Mangel-in-der-dunklen-Jahreszeit