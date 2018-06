Die Wände sind weiß und rot gestrichen, der Raum in der Ekkehardstraße 12 ist leer und ohne Aussage. Das wird sich in den kommenden Tagen ändern: Sechs Studierende der Klasse Experimentelle Gestaltung an der Hochschule Hannover werden den Raum mit Leben füllen. Inspiriert von der Stadt und den Menschen, denen sie begegnen, werden sie ihre Eindrücke künstlerisch umsetzen.

Es ist die zweite Auflage von "Komm und guck" des Kunstvereins Singen. Dabei können Interessierte den jungen Künstlern über die Schulter schauen und mit ihnen ins Gespräch kommen.

Junge Künstler lassen die Stadt auf sich wirken

"Ich bin gespannt, was hier entsteht", sagte Vorsitzende Ulrike Veser bei der Begrüßung der Studierenden. OB Bernd Häusler lässt sich überraschen, was die Sechs in Singen sehen und umsetzen werden. Materialien haben sie mitgebracht, zu welcher Technik sie greifen, ist noch offen.

Zum Auftakt war auch Professorin Ute Heuer angereist. "Die Einladung ist ein wirkliches Geschenk und eine tolle Sache für die Studierenden", gab sie Einblicke in die neue Sparte Experimentelle Gestaltung.

Hochschule betritt dem Studiengang Neuland

Mit diesem projektübergreifenden Studiengang betritt die Hochschule Hannover bundesweit Neuland. "Er richtet sich an Interessierte, die ein künstlerisch-gestalterisches Studium absolvieren möchten, ohne sich auf eine einzelne Designdisziplin zu spezialisieren", erläuterte sie. Der Fokus liege auf künstlerischen Aktionen im gesellschaftlichen Kontext und öffentlichen Räumen.

Abschlussausstellung am 7. Juli

Den Kontakt zu Heuer hatte Helena Vayhinger vermittelt. "Kunst darf nicht im Elfenbeinturm sitzen, Kunst muss in der Gesellschaft ankommen", betonte sie. Singen ist für sie die richtige Stadt, um ein Projekt mit dem ersten Jahrgang des neuen Studienganges umzusetzen. "Singen ist am Puls der Zeit", sprach Vayhinger der Stadt in Sachen Kunst ein Lob aus.

Die Studierenden sind in den nächsten 10 Tagen im Atelierraum in der Ekkehardstraße 12 (neben dem Kunstmuseum) anzutreffen. Am 7. Juli, 14 Uhr, gibt es eine Abschlussausstellung.

